3분기 매출 2조6348억원, 영업익 2381억원

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성중공업은 올해 3분기 영업이익 2381억원을 기록, 전년 동기 대비 99% 증가했다고 23일 밝혔다. 같은 기간 매출은 13% 늘어난 2조6348억원을 달성했다.

영업이익 증가는 ▷저선가 컨테이너선 매출 감소 ▷고수익 선종인 해양부문 매출 증가에 따른 것이라고 삼성중공업은 설명했다. 올해 매출액은 연초 제시한 10조5000억원을 상회할 전망이다.

삼성중공업은 올해 들어 총 27척, 50억달러를 수주했다. 상선의 경우 수주목표 58억달러 중 43억달러(74%)를 수주했다. 7억달러를 수주한 해양 부문은 연내 코랄 액화천연가스 생산설비(FLNG)와 델핀 FLNG 수주를 마무리, 수주목표 40억달러를 달성할 계획이다.

향후 조선해양 시황을 선종별로 살펴보면 액화천연가스(LNG) 운반선은 미국 LNG 수출 프로젝트 승인으로 2027년까지 연간 80~100척 규모의 발주가 예상된다. 컨테이너선과 유조선은 친환경 및 노후선 교체 수요가 기대된다. FLNG의 경우 견조한 중장기 LNG 수요 전망과 현재 추진 중인 개발 프로젝트를 고려할때 꾸준한 발주가 지속될 전망이다.

삼성중공업 관계자는 “상선과 해양 모두 현재 수주 안건 진행 상황을 감안할때 올해 수주목표 달성은 가능할 것” 이라며 “앞으로도 양질의 수주를 바탕으로 수익성을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.