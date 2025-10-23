에너지효율·수익성 향상 재무건전성 강화 제조공정 바이오매스 회수 전기·스팀 생산

펄프·제지 기업 무림P&P가 연간 500억원의 비용을 절감하는 ‘고효율 회수보일러’ 시설을 완공, 가동을 시작했다. 이는 펄프 제조과정에서 발생하는 바이오매스인 ‘흑액’을 회수해 전기와 스팀 같은 재생에너지로 전환 생산하는 장치다.

23일 이 회사에 따르면, 울산공장 내 신규 회수보일러 설치를 완료했다. 지난 2023년 기존 설비를 대체하는 회수보일러 시설투자를 했으며, 2년여 공사 끝에 최근 완공됐다.

회수보일러는 흑액을 친환경 에너지로 전환 생산해준다. 온실가스 저감 등 자원순환체계 구축은 물론 생산·수익성 향상으로 미래 성장동력 확보 등 유·무형의 가치 창출이 기대된다.

최신 기술을 적용해 효율성을 크게 높였으며, 상업운전 이후에는 EBITDA(법인세·이자비용·감모손실 상각 전 이익) 기준 매년 약 500억원 규모의 에너지비용 절감이 예상된다. 순수 비용 절감효과만 고려하면 약 7년 내 투자금 회수가 가능할 것으로 기대된다.

또 회수보일러에서 발생하는 잉여에너지를 외부 기업에 판매할 방침이다. 펄프를 활용해 종이뿐 아니라 펄프몰드, 종이물티슈, 나노셀룰로오스 등 신소재 제품 연구개발도 강화하기로 했다.

대신 이번 투자로 모회사인 무림페이퍼의 연결기준 부채비율이 일시적으로 증가했다. 대신 수익성 개선을 통해 차입액을 줄일 수 있을 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

무림페이퍼는 지난 2월 공모채 발행 이후 8, 9월 사모채 발행을 통해 기존 만기 차입금의 차환을 완료했다. 남은 만기 회사채도 차환이 최근 마무리됐다.

올 연말 기준 총 차입금은 전년 대비 400억원 감소할 것으로 전망된다. 여기에 이번 회수보일러 완공으로 무림P&P의 수익성 개선까지 더해 재무 건전성이 향상될 것으로 내다보고 있다.

무림 측은 “저비용 구조를 갖춰 내실을 다지는 한편 여러 산업에서 활용가능한 친환경 신소재 연구개발을 통해 경쟁력을 강화하겠다”고 했다.