[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 22일 천마스퀘어 컨벤션홀에서 ‘2025학년도 비교과 프로그램 성과 공유 워크숍’을 개최했다.

이번 워크숍은 교육과정혁신센터 주관으로 진행됐으며 총장을 비롯한 학과(계열)장, 교직원 등 50여 명이 참석해 비교과 교육의 성과를 점검하고 향후 발전 방향을 논의했다.

이번 워크숍은 ▲비교과 프로그램 운영 현황 점검 ▲우수 사례 공유 ▲개선 의견 수렴 순으로 진행됐으며 대학의 직업교육 혁신과 학생 핵심역량 강화를 위한 중간 점검의 장이 됐다.

영남이공대는 이번 워크숍에서 학과별로 우수 비교과 프로그램 운영 사례를 발표하며 현장 중심 교육의 우수 모델을 공유했다.

영남이공대는 2025년 현재까지 총 99개의 비교과 프로그램에 총 2877명의 학생이 참여해 직무 능력 강화와 전공자격증 취득에서 뚜렷한 성과를 보였다.

보건의료행정과는‘보건의료정보관리사 국가면허 특강’을 통해 2024년 국가고시 합격률 80%를 달성(전국 평균 60%)하고 전국 수석 학생을 배출했으며 ‘개인정보보호사’와 ‘의료정보IT관리사’ 자격증 특강에서 취득률 100%를 기록했다.

관광서비스계열 카지노&서베일런스전공은 카지노운영관리사 자격증 특강을 통해 모든 참여 학생이 3종목(블랙잭·바카라·룰렛) 자격증을 취득했으며 2025년 졸업생 전원이 카지노업계에 취업하는 성과를 거뒀다.

또 중국어 HSK특강을 통해 학생 전원이 HSK 4급 이상을 취득, 외국인전용 카지노 취업 요건을 완벽히 충족했다.

더불어 ㈜강원랜드와 그랜드코리아레저㈜ 세븐럭카지노 현장 실무 교육을 통해 공기업 수준의 직무 연수를 제공함으로써 취업 경쟁력 강화의 대표 사례로 인정받았다.

치위생과는 전공 자격증 특강을 통해 대경권 최초 치과위생사 국가시험 6년 연속 100% 합격률을 달성하고 전국 최고 수준의 국가고시 대비 시스템을 정착시켜 학생의 학습 지속력 강화에 힘쓰고 있다.

영남이공대의 비교과 프로그램은 교과과정을 보완하는 수준을 넘어 학생 개개인의 역량을 실질적으로 성장시키는 ‘현장 맞춤형 학습 플랫폼’으로 자리매김하고 있다.

단순한 자격 취득 지원을 넘어 전공 기반 실무 능력 강화, 기초 학습력 보완, 취업 역량 고도화로 이어지는 종합적 맞춤형 교육을 통해 학생 중심의 학습 설계와 현장 중심 교육이 결합 된 성과 기반 비교과 운영체계를 증명했다.

이재용 영남이공대 총장은 “비교과 프로그램은 교과 교육에서 미처 다루지 못한 실무 능력과 사회적 역량을 보완해 주는 대학 교육의 또 하나의 축이자 중요한 교육 자산”이라며 “앞으로도 산업 현장과 긴밀히 연계된 비교과 교육을 확대해 학생들이 졸업과 동시에 사회가 원하는 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.