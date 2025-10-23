백영현 시장 “최고 수준 하수도 보급으로 쾌적한 도시환경 제공하겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]포천시(시장 백영현)가 2026년도 하수도 분야 신규사업 2건에 대해 총 475억원의 국·도비를 확보했다. 이로써 포천시는 기 추진 중인 사업과 신규사업을 포함해 2026년 하수도 분야 가용재원을 약 480억원 규모의 국·도비를 확보하는 성과를 거뒀다.

23일 시에 따르면 이번 예산 확보로 화현면에 1일 900㎥(Q=900㎥/일) 규모의 하수처리장과 총연장 23.3km의 하수관로, 750개소의 배수설비를 설치한다. 그동안 하수도가 정비되지 않아 불편을 겪어온 지역의 생활환경 개선과 주민 삶의 질 향상이 기대된다.

이 사업은 포천시가 조속한 인프라 구축을 위해 신규 확정 이전 단계부터 기본 및 실시설계 용역을 선제적으로 진행해 온 것이 특징이다.

시는 국·도비 확보로 재원 기반이 마련됨에 따라 사업 추진을 속도감 있게 추진할 계획이다. 시는 주민설명회와 공사 단계별 안내를 통해 생활불편을 최소화하고, 공사 품질과 안전 관리 기준을 철저히 준수할 방침이다.

백영현 시장은 “환경부와 경기도 등 관계기관과의 적극적인 협의를 통해 예산 확보에 기여한 하수과 직원들의 노고에 감사드린다”며 “신규사업과 진행 중인 모든 사업에서 공정·품질·안전을 최우선으로 삼아 조속히 완공하고, 최고 수준의 하수도 보급으로 쾌적한 도시환경을 제공하겠다”고 말했다.