[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김민석 국무총리가 대구지역 주요 현안 사업 해결을 위해 적극 지원에 나서겠다는 의지를 밝혔다.

김 총리는 22일 시청 동인청사를 방문해 김정기 대구시장 권한대행 행정부시장과 간담회를 가졌다.

이 자리에서 김 시장 권한대행은 TK신공항 건설, 대구 취수원 이전,지역거점 AX 혁신 기술개발, 문화예술허브 조성, 국립 대구독립역사관 조성 등 지역 주요 현안에 대한 정부 차원의 지원을 건의했다.

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 “오늘 건의한 현안 사업은 대구의 미래를 결정짓는 핵심사업으로 정부의 적극적인 관심과 지원이 절실하다”며 “이재명 정부의 국정기조에 맞춰 대구의 시정현안을 적극 해결함으로써 지역의 발전이 곧 대한민국의 성장으로 이어질 수 있도록 정부가 함께 해주길 기대한다”고 말했다.

이에 대해 김민석 국무총리는 “지역은 국가의 힘이고, 지역이 살아야 나라가 산다”며, “정부 차원에서 지원할 수 있는 방안을 적극 검토하겠다”고 답했다.