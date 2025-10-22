지역 산업수요 대응 및 현장 중심형 인재 양성 체계 강화

[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 경북전문대학교(총장 최재혁)는 21일 인터불고호텔에서 (사)한국경영혁신중소기업협회(회장 김명진, 이하 메인비즈협회), 메인비즈협회 대구·경북연합회(회장 강병하)와 ‘산학협력 활성화를 위한 3자 간 업무협약(MOU)’을 체결했다.

메인비즈협회는 경영혁신형 중소기업 확인제도를 운영하는 기관으로, 현재 약 2만5천여 개의 중소기업을 발굴·지원하고 있다.

전국 6개 연합회와 96개 지회를 보유한 대표적 중소기업 경제단체로, 이번 협약은 대학과 산업계 간 긴밀한 협력을 통해 교육성과를 높이고 지역 산업수요에 대응하는 현장 중심형 인재 양성 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

이날 협약식은 기관별 홍보영상 상영을 시작으로 인사말, 협약서 서명, 기념품 전달 순으로 진행됐으며, 경북전문대학교 최재혁 총장과 메인비즈협회 김명진 회장, 메인비즈 대구·경북연합회 강병하 회장을 비롯한 관계자 20여 명이 참석해 산학협력 강화와 공동 발전을 위한 의지를 공유했다.

협약을 통해 세 기관은 ▲산학협력 및 공유·협업 생태계 조성 ▲특화 분야 산학연 공동 연구 및 기술개발 협업 ▲국가 미래산업 선도와 지역산업 진흥을 위한 공동 노력 ▲경상북도 RISE사업 프로그램 운영 참여 ▲현장 맞춤형 인재 양성을 위한 계약학과 운영 및 취업 지원 ▲실무역량 강화 프로그램 공동 운영 등 다양한 분야에서 협력하기로 합의했다.

최재혁 총장은 “이번 협약은 대학의 교육역량과 기업의 산업현장 경험이 결합해 지역산업 경쟁력 강화와 청년 인재의 지역 정착 기반을 공고히 하는 중요한 계기가 될 것”이라며, “경북전문대학교는 앞으로도 경상북도 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업을 중심으로 산학협력의 실질적 성과 창출과 지역기업의 혁신역량 제고에 최선을 다하겠다”고 말했다.

김명진 메인비즈협회 회장은 “대학의 기술 역량과 협회의 현장 네트워크가 결합된다면 지역 중소기업과 소공인의 기술경쟁력을 한층 높일 수 있을 것”이라며 기대감을 전했다.

이어 강병하 대구·경북연합회 회장은 “이번 협약을 계기로 경북전문대학교와 함께 연합회 소속 기업을 위한 재직자 교육, 기술교류, 공동 프로젝트 등 다양한 지원사업을 발굴·추진할 계획”이라며 “지역기업의 경쟁력 제고와 산학협력 활성화를 위해 적극적으로 협력하겠다”고 강조했다.

한편, 경북전문대학교는 경상북도 RISE 사업의 일환으로 추진 중인 ‘지역성장 혁신LAB–기업협업활동 지원’ 프로그램을 통해 기업 맞춤형 현장실습, 기술자문, 공동 프로젝트 등을 운영하며 산학협력의 실질적 성과 창출과 지역산업 경쟁력 강화에 앞장서고 있다.