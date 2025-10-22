지속가능성·기능성 강화

[헤럴드경제=전새날 기자] 영원아웃도어의 글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스는 ‘리마스터 눕시 다운 재킷’을 출시했다고 22일 밝혔다.

이번 시즌 새롭게 출시된 제품은 눕시 고유의 헤리티지를 현대적으로 재해석한 디자인이다. 국제 재활용 인증인 ‘GRS(Global Recycled Standard)’를 획득한 리사이클링 다운 충전재를 적용했다. GRS는 단순히 ‘재활용 원료를 포함했음’을 인증하는 ‘RCS(Recycled Claim Standard)’보다 더 높은 등급이다.

기능성도 한층 강화했다. 일반 소재 대비 3배 이상의 인열강도를 지닌 폴리에틸렌 원사를 어깨 부분에 적용해 내구성을 강화했다. 무봉제 공법을 적용해 봉제선을 통한 열기 및 다운 털 빠짐 걱정 없이 우수한 보온성을 유지시켜 준다. 아울러, 방수, 방풍 및 투습 기능이 우수한 노스페이스 고유의 기능성 소재인 ‘드라이벤트(DRYVENT)’를 겉감에 적용해 외부의 눈과 비를 효과적으로 막아주고 쾌적한 착용감을 준다.

영원아웃도어는 눕시 다운 재킷의 고유의 헤리티지는 유지하면서도 빠르게 변화하는 소비자 니즈를 꾸준히 반영하고 있다. 레트로 트렌드에 맞춰 복각하기도 했고, 뉴트로 트렌드에 맞춰 리사이클링 소재 및 윤리적 다운 인증(RDS)을 적용하거나, 트렌디한 크롭 디자인을 과감하게 적용하기도 했다. 또 겨울철 이상기후에 대비할 수 있는 방수 기능을 비롯해 경량성과 신축성을 강화하기도 했다.

성가은 영원아웃도어 사장은 “리마스터 눕시 다운 재킷은 시시각각 빠르게 변화하는 패션 트렌드를 선도하는 제품”이라며 “예측하기 힘든 이상 기후에 대비할 수 있고, 자연과의 더 나은 공존까지 경험할 수 있다”고 말했다.