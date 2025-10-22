11월 6일부터 9일까지 유자 향기 고흥 초대

[헤럴드경제(고흥)=신건호 기자] 전남 고흥군이 11월 6일(목)부터 9일(일)까지 4일간 20만 그루의 유자나무가 집중된 풍양면 한동리 일원에서 열리는‘제5회 고흥유자축제’를 앞두고 손님맞이 준비에 한창이다.

올해 축제는‘사람향기(Humanity) 유자천국(Ujatopian)’이란 슬로건 아래, 고흥 유자의 가치를 새롭게 조명하고 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 역대 최대 규모의 참여형 축제로 펼쳐진다.

낮에는 끝없이 펼쳐진 유자밭의 파노라마와 저녁노을, 밤에는 빛의 환희(루미너리), 유자 벌룬, 대형 유자 조형물, 멀티미디어 드론쇼가 어우러져 환상적인 야경을 선사한다.

또한, 유자밭 힐빙가든에서는 뮤지컬, 변사극, 클래식 공연 등 품격 있는 문화 프로그램이 이어져 특별한 감동을 전한다.

특히, 체험부스와 판매부스는 유자축제의 성격에 맞는 유자 천연비누, 유자 테라리움, 유자 피자, 유자라면 시식, 유자청 담그기 등 20여 개의 체험부스와 유자 관련 식품, 유자 묘목, 유자 김밥, 멍석 알유자 판매, 지역특산품 등 직접 맛보고 구매할 수 있는 40개 판매부스가 운영된다.

지난해 방문객들의 오감을 사로잡았던 향토음식관 부스는 가격, 맛, 양 등을 맞춤형으로 확대해 16개 부스가 운영될 예정이다.

올해 축제는 첫째 날(6일) 개막 축하 콘서트로 김희재, 마이진, 태진아 등이 출연해 화려한 서막을 연다.

둘째 날(7일)은 유자락 추억 콘서트가 열리며 육중완밴드, 윤수일밴드, 왁스 등이 무대를 꾸민다.

셋째 날(8일)에는 유자밭 드림콘서트가 진행돼 딘딘, 하이키, 씨아이엑스 등이 청춘의 열기를 더하며, 마지막 날(9일) 가을밤 콘서트에서는 장민호와 최수호 등이 감미로운 무대를 선사할 예정이다.

또한, 유자축제와 연계한 다양한 관광객을 맞이하기 위해 야놀자 고흥숙박할인 프로모션, e트레인 교통비 지원 철도상품, 8인 이상 단체관광객 인센티브, 외국인 축제장 방문 투어 등을 운영해 고흥유자축제가 문화관광 대표 축제로 성장하고 체류 관광 활성화의 기틀을 마련하는 데 집중할 계획이다.

공영민 고흥군수는“고흥유자축제는 2년 연속 전라남도 대표 축제로 선정된 만큼, 이번 제5회 축제를 통해 문화체육관광부 대표 축제로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.