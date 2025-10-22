분양가 상승세가 전국적으로 이어지면서 ‘오늘이 가장 저렴하다’는 문구가 다시 설득력을 얻고 있다.

부산 역시 예외가 아니다. 부동산R114 통계에 따르면, 부산의 민간 아파트 평균 평당 분양가는 2021년 1498만원에서 2025년 3076만원으로 올랐다. 불과 5년 만에 2배 이상 급등한 셈이다. 같은 기간 전국 평균 분양가 상승률(약 63%)을 훌쩍 웃도는 수준으로, 부산이 전국에서 가장 가파른 상승세를 보인 지역 중 하나로 꼽힌다.

이처럼 분양가가 빠르게 상승한 배경에는 원자재비와 인건비의 급등이 자리하고 있다. 한국건설기술연구원에 따르면 2020년 대비 2024년 철근 가격은 약 43%, 시멘트는 28%, 레미콘은 35% 이상 올랐다. 여기에 현장 인력 부족으로 인한 인건비 상승까지 더해지며, 건축비가 ㎡당 평균 250만~280만원 수준으로 높아졌다. 여기에 공사기간 지연과 금융비용 증가가 더해져 건설사들은 수익성 확보를 위해 분양가 인상을 불가피하게 반영하고 있다.

또한 신규 공급 부족도 가격을 밀어 올리고 있다. 국토교통부에 따르면 부산의 연간 분양물량은 2020년 2만7000가구에서 2024년 1만2000가구로 절반 수준으로 감소했다. 개발 가능한 택지가 한정된 데다 재개발·재건축 사업이 지연되면서 신축 아파트의 희소성이 커졌고, 그만큼 분양가에도 프리미엄이 붙고 있다.

이런 가운데, 동원개발이 공급하는 ‘더파크 비스타동원’은 평균 평당 분양가가 1720만원대로 책정돼 눈길을 끌고 있다. 부산 전체 평균(3911만원)의 절반에도 미치지 않는 수준으로, 최근 분양시장 분위기 속에서 ‘착한 분양가’로 평가받고 있다.

단지가 들어서는 사상구는 부산 내에서도 신축 공급이 드물고 노후 아파트 비중이 80% 이상에 달하는 만큼, 실수요자에게는 합리적인 진입 기회로 평가된다. 또한 계약금 5% 적용으로 초기 자금 부담이 크게 줄어들며, 수요자들의 내 집 마련 진입장벽도 한층 낮췄다.

분양 관계자는 “부산 분양가가 오르고 있지만, ‘더파크 비스타동원’처럼 쾌적한 입지와 상품성을 갖추면서도 합리적인 가격을 제시한 단지는 드물다”며 “실수요자 중심의 시장 분위기 속에서 가격 경쟁력이 분양 성공의 핵심 요인이 될 것”이라고 말했다.

단지는 지하 5층~지상 25층, 10개동, 전용 84㎡ 단일면적 총 852가구 규모의 대단지로 조성된다.

‘더파크 비스타동원’은 서부산 최초 초대형 민간공원 특례사업으로 공급되는 만큼 주거 쾌적성과 희소가치를 동시에 갖춘 지역 랜드마크로 기대를 모으고 있다.

단지 바로 옆에는 축구장 약 90개 크기의 대규모 사상공원이 위치한다. 사상공원은 부산시와 공동으로 조성하는 공원사업의 일환으로, ‘풍경누리’, ‘활력누리’, ‘무지개누리’ 등 3가지 테마로 구성된다. 공원 내에는 숲체험교육관, 반려동물 놀이터, 산책로 등 다양한 편의 시설이 마련돼 입주자들은 자연 속 여유를 만끽할 수 있다.

‘더파크 비스타동원’ 시공은 2025 시공능력평가 부울경 1위를 기록한 동원개발이 맡았다. 동원개발은 1975년 창립 이후 전국 8만8천여 가구를 공급한 1군 건설사로, 부채비율 32%, 주택도시보증공사·건설공제조합 AAA 등급 등 탄탄한 재무구조를 자랑한다.

‘더파크 비스타동원’은 10월 28일(화) 당첨자 발표 후, 11월 10~12일(월~수) 정당계약을 진행하며, 견본주택은 부산 북구 덕천동에 위치한다.