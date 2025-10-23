- 엑소좀 기술로 아시아 프리미엄 시장 겨냥

- 일본 홈쇼핑 강자의 유통망 결합으로 상용화 시도

일본 도쿄에서 국내 바이오소재 기업 에이바이오머티리얼즈(ABio Materials)와 일본 홈쇼핑 전문기업 비즈볼란테(Bizvolante)가 엑소좀 기반 재생소재·스킨부스터 제품의 공동 개발·생산·유통을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 양사가 공식적으로 맺는 첫 협약(첫 MOU)으로, 에이바이오머티리얼즈는 비즈볼란테의 일본 내 유통 역량을 바탕으로 아시아 시장 진출을 본격화할 계획이다.

에이바이오머티리얼즈는 식물 유래 엑소좀과 차세대 인체유래 엑소좀의 배양·원천기술을 보유한 바이오소재 기업이다. 엑소좀은 세포 간 신호 전달을 담당하는 나노입자로서, 피부 재생과 항노화, 이너뷰티 분야에서 치료·미용 소재로 주목받고 있다. 기업 측은 이번 협약으로 연구개발(R&D)을 가속화하고 상용화 단계에 필요한 생산·품질관리·규제 대응 역량을 강화하겠다는 입장이다.

■ 일본 홈쇼핑 강자와 협약.. 유통 허브로서의 가치

비즈볼란테는 니혼TV 출신의 오이카와(Oikawa) 대표가 이끌며, 방송 기획·홈쇼핑 유통 분야에서 오랜 경험을 쌓아온 기업이다. 회사는 2013년부터 홈쇼핑 채널을 통해 연간 400억 원대의 매출을 기록하는 등 판매 실행력과 소비자 접점 확보에서 두드러진 성과를 보여왔다. 다만 이 같은 매출 실적은 비즈볼란테가 주력해온 다른(비에이바이오) 제품군에서 발생한 것으로, 이번 MOU는 비즈볼란테가 에이바이오머티리얼즈의 엑소좀 제품을 새롭게 도입·확산하기 위해 체결한 첫 협력 관계라는 점이 중요하다.

양사는 이번 MOU에서 △엑소좀 기술 적용 화장품·메디컬 스킨부스터의 공동개발·생산 △이너뷰티용 엑소좀 식품 개발 △아시아 지역 유통망 구축과 현지화 마케팅 협력 등을 협의했다. 에이바이오머티리얼즈는 연구·생산 노하우를 제공하고, 비즈볼란테는 일본 내 홈쇼핑 및 온·오프라인 유통 채널을 통해 제품을 소개·확산시키는 역할을 맡는다.

에이바이오머티리얼즈 측은 이번 협력이 단발성 수출이 아니라 안정적 유통 채널 확보를 통한 장기적 상용화 전략의 출발점이라고 설명했다. 비즈볼란테는 기존의 홈쇼핑 운영 역량을 바탕으로 현지 소비자 수요에 맞는 제품 포지셔닝과 판매 전략을 함께 수립할 계획이라고 밝혔다.

■ 에이바이오머티리얼즈.. 첫 MOU로 유통 기반 확보

에이바이오머티리얼즈 박시준 대표는 “이번 협약은 에이바이오머티리얼즈의 기술을 실질적인 소비자 접점으로 연결하는 첫 걸음”이라며 “비즈볼란테의 일본 내 판매·마케팅 역량을 활용해 아시아 전역으로 안정적인 유통 채널을 확장하겠다”고 말했다.

비즈볼란테 오이카와 대표는 “우리는 홈쇼핑에서 다양한 제품을 성공적으로 론칭해 왔고, 이번에는 한국의 첨단 엑소좀 기술을 새로운 카테고리로 소개하려 한다”며 “양사의 역할 분담을 통해 아시아 시장에서 차별화된 프리미엄 라인을 만들어가겠다”고 밝혔다.

이번 한·일 MOU는 기술을 보유한 국내 바이오기업이 해외 유통 전문업체와 협력해 시장 진입 장벽을 낮추는 전략적 사례로 볼 수 있다. 기술력만으로는 한계가 있을 수 있는 상용화 단계에서, 현지 유통 파트너와의 협력은 소비자 접근성과 판매 실행력을 동시에 확보하는 전략으로 풀이된다.