농촌신활력플러스사업 액션그룹, 특산물·시식 행사로 로컬 브랜드 성장 가능성 입증

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 울릉군 주민들이 직접 만든 지역 특산물과 이야기가 지난 19일 경북 안동 월영교에서 열린 ‘월영장터’를 찾은 관광객들의 발걸음을 붙잡았다.

울릉군 농촌신활력플러스사업 액션그룹이 참여한 이번 행사는 ‘우리의 섬에서 피어난 이야기’를 주제로 진행됐다.

주민과 청년, 전문가가 협력해 울릉의 고유 자원을 활용한 신규 상품을 선보이고, 소비자와 직접 소통하며 제품 개발 방향을 점검하기 위해 마련됐다.

행사에는 ▲울릉 산채를 활용한 가공식품 ‘비비는 이야기’(울릉라이프) ▲건강한 면 요리(우릉면가) ▲특산물 디저트(섬가온) ▲전통 발효식품(울릉우산고로쇠된장) 등 4개 팀이 참가했다.

참가 팀들은 현장에서 시식과 설문 조사를 진행하며 관광객의 반응을 즉각적으로 확인했다.

현장을 찾은 한 관광객은 “울릉의 신선한 재료로 만든 제품을 직접 맛볼 수 있어 신기하다”며 “주문 방법도 안내받고 가서 가족과 함께 즐길 계획”이라고 말했다.

시식 행사 준비 물량은 조기에 소진되며 높은 관심을 입증했다.

남한권 울릉군수는 “다른 지역 행사 참여를 통해 울릉도의 청정 이미지를 널리 알리고, 액션그룹의 성과를 공유할 수 있어 뜻깊었다”며 “앞으로도 주민이 주도적으로 성장할 수 있도록 다양한 사업을 적극 지원하겠다”고 전했다.

울릉군 농촌 신 활력 플러스 사업 추진단은 지역 주민과 청년, 전문가 등이 협력해 울릉의 자원을 활용한 신규 상품과 콘텐츠 개발을 지원하며, 주민 주도형 실험 활동을 꾸준히 진행하고 있다.

이번 행사는 주민 공동체가 울릉 자원을 기반으로 새로운 부가가치를 창출하며 로컬 브랜드의 성장 가능성을 입증한 사례로 평가된다.

한편 안동의 대표 관광지인 월영교는 이름 그대로 달(月)이 비치는(映) 야경이 아름다워 ‘야경 명소’로 손꼽힌다. 야간에는 월영교의 몽환적인 야경과 빛의 정원,봄이면 흐드러지게 피는 벚꽃 명소기도 하다

영화“부라더”의 촬영장소로도 유명한 월영교는 길이387m,너비3.6m로 국내에서 가장 긴 목책 인도교로 2003년에 개통됐다.

아침이면 물안개로 뒤덮여 신비로운 분위기를 자아내고 밤이면 조명과 달빛으로 또 다른 매력을 보인다.