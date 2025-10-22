지속가능한 소비 확산 목표

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한금융그룹은 ‘신한 나눠요 & 지켜요 DAY(데이)’ 행사를 실시했다고 22일 밝혔다.

지난 21일 진행한 ‘신한 나눠요 & 지켜요 DAY’는 그룹 전 임직원이 자원순환을 위해 미사용 의류와 잡화를 기부하고 가정 내 폐의약품을 수거하는 행사다. 지속가능한 소비와 물품의 재사용 문화를 확산하기 위해 신한금융 임직원들이 자발적으로 참여하는 세 번째 자원순환 활동이다.

이날 본점에서 임직원 300여 명은 의류와 잡화 1000여점을 기부하고 폐의약품을 수거했다.

기부 물품은 사회적 기업인 ‘굿윌스토어’를 통해 분류·판매될 예정이다. 수익금은 굿윌스토어에서 근무하는 장애 직원의 급여로 지급된다. 사회취약계층 지원에도 쓰일 예정이다.

신한금융그룹 관계자는 “‘신한 나눠요 & 지켜요 DAY’는 자원의 재사용과 환경보호를 동시에 실천하고 나와 이웃 모두를 지키는 신한만의 ESG 활동”이라며 “신한금융은 앞으로도 임직원의 자발적 참여를 통한 일상 속 ESG 활동을 지속 할 수 있는 다양한 프로그램을 정례화하겠다”고 말했다.