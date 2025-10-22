APEC 재무·구조개혁장관회의 이틀차 “AI 생태계 조성 구체 협력방향 제시되길 희망” “AI 발전이 韓경제의 새 돌파구…대전환 추진”

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 22일 “아시아태평양경제협력체(APEC)가 함께 협력해 인공지능(AI) 혁신을 통해 공동의 번영을 이뤄나가길 바란다”고 말했다.

구 부총리는 이날 오전 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 열린 APEC 재무·구조개혁장관회의 합동세션에서 “내년에 마련될 ‘구조개혁과 AI 주도 디지털 전환’에 관한 APEC 경제정책보고서에 안전한 AI 생태계 조성과 디지털 격차 완화를 위한 구체적인 협력 방향이 제시되길 희망한다”며 이같이 밝혔다.

‘혁신과 디지털화’를 주제로 열린 이번 회의는 APEC 재무·구조개혁 장관회의 이틀차 일정으로, 회원국 재무장관과 구조개혁 장관들이 사상 처음으로 개최하는 합동 세션이기도 하다.

구 부총리는 “최근 챗 GPT에 ‘AI와 디지털 전환을 위해 회원 정부와 APEC 전체가 어떻게 하는 것이 좋을까’ 물어봤다”며 “회원 정부는 제도·정책 기반을 마련하고 인적자원 개발과 인프라·투자를 촉진해야 하며 APEC 전체는 회원국 간 정책 일관성과 상호운용성을 강화하고 디지털 기술의 안전성과 역량 강화를 위해 협력해야 한다는 의견이 있었다”고 말했다.

그는 “이 방향에 전적으로 동의한다”면서도 “중요한 것은 우리가 앞으로 어떻게 실행하고 어떻게 협력할지 그 세부 사항일 것”이라고 봤다.

정부가 추진 중인 ‘AI 대전환’ 정책도 소개했다. 구 부총리는 “AI 발전이 한국 경제의 새로운 돌파구라는 신념으로 기업·공공·국민 등 전 분야의 AI 대전환을 추진하고 있다”면서 “제조업 기반과 ICT 인프라에 강점을 가진 한국이 선도할 수 있는 AI 로봇·AI 자동차 등 피지컬 AI 7대 프로젝트에 연구·개발(R&D), 규제 완화, 금융 등 패키지로 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.

이어 “대상별 맞춤형 교육을 통해 전 국민이 AI를 한글처럼 편리하게 활용할 수 있도록 하는 한편, 디지털 격차로 어려움을 겪는 국민에 대한 맞춤형 지원 정책도 추진할 계획”이라고 덧붙였다.

구 부총리는 한국은행과 국제통화기금(IMF)의 분석을 인용하며 “AI 도입은 한국 경제의 생산성을 1.1~3.2%, 국내총생산(GDP)을 4.2~12.6%까지 높일 수 있는 성장 잠재력이 있으며, 이는 인구구조 변화에 따른 성장 둔화를 상당 부분 상쇄할 수 있다”고 했다.

아울러 “AI 도입으로 전세계 국내총생산(GDP)이 최대 4% 증가할 수 있지만, 균등하게 분배되는 것이 아니라 AI 준비도나 인프라·데이터 접근성이 높은 선진경제(AEs)가 그 혜택을 크게 받을 수 있다”며 준비의 필요성을 강조하기도 했다.

이날 재무·구조개혁 장관회의 간 합동세션 이후에는 민간과의 협력을 강화하기 위한 재무·구조개혁 장관과 APEC 기업인자문위원회(ABAC) 합동 오찬이 개최된다. 이어지는 구조개혁장관회의에서는 구조개혁의 역할과 향후 방향, 시장·기업환경 개선 등이 논의될 예정이다.