효율적인 공급망 관리 강화 위한 AI 등 물류 혁신 필요 “공감대 형성하는 산학 협력의 장”

[헤럴드경제=양대근 기자] 현대글로비스(대표이사 이규복)는 한국SCM학회·한국로지스틱스학회와 공동 주최하고 물류산업진흥재단이 주관한 ‘2025 로지스틱스 이노베이션 세미나’를 서울 본사에서 개최했다고 22일 밝혔다.

전날 열린 세미나는 ‘AI(인공지능)를 축으로 산업을 재편하는 AI 전환’을 주제로 기업과 학계 물류 전문가들이 관련 지식과 자원을 공유하기 위해 마련됐다.

참가자들은 물류 혁신을 토대로 국내 물류 산업이 국가 중추 산업으로서 더욱 성장해 나가야 한다는 것에 공감대를 형성했다.

세미나에 앞서 열린 프리 세미나에서 석혜성 홍익대 교수(한국SCM학회 이사)의 기조발언 이후 노제경 마스오토 부대표, 박진수 콜로세움코퍼레이션 대표, 배성훈 윌로그 대표가 자율주행, AI 등 첨단 기술이 물류 현장에 적용된 혁신 사례를 발표했다.

이후 심재선 물류산업진흥재단 이사장, 정봉주 한국SCM학회장, 박민영 한국로지스틱스학회장의 환영사를 시작으로 본 세미나가 열렸다. 문성암 한국로지스틱스학회 고문(국방대 교수)이 좌장으로 진행을 맡았다.

정병도 연세대 교수가 나서 싱가포르에 조성된 현대자동차글로벌혁신센터(HMGICS) 사례를 들어 스마트팩토리의 미래와 혁신을 주목했고 노규승 현대차 제로원실 상무는 현대차그룹의 오픈 이노베이션 사례와 미래 모빌리티 전략에 대해 발표했다.

박건수 서울대 물류AI 선도혁신연구센터장은 ‘AX시대 데이터와 AI가 이끄는 디지털 전환’이라는 주제로 체계적인 공급망 관리를 위해 물류와 AI∙빅데이터 등 기술의 접목 필요성을 강조했다.

현대글로비스는 앞으로도 산학 교류의 장을 만들어 국내 물류 산업 발전에 이바지하겠다는 계획이다.

현대글로비스 관계자는 “물류산업은 다른 산업과 달리 학계와 산업이 지향하는 바가 같다. 향후에도 국내 산업과 학계가 긴밀한 소통을 하며 함께 과제화 할 수 있는 부분을 찾아 나갈 예정”이라고 말했다.