9월 ‘암 치유 건강식단’ 출간 기념 행사

[헤럴드경제=강승연 기자] 삼성웰스토리가 ‘암 치유 건강식단’의 출간을 기념해 암 생존자와 삼성서울병원 의료진 10여명을 분당 본사에 초청해 암 치유 건강식단 조리법을 소개하는 쿠킹클래스를 진행했다고 22일 밝혔다.

삼성웰스토리와 삼성서울병원은 지난 9월 암 환자 및 생존자의 건강한 식습관 형성을 돕기 위한 전문 서적인 ‘암 치유 건강식단’을 출간했다. 책자는 출간 직후 건강 부문 톱10 베스트셀러에 올랐다.

이번 쿠킹클래스에는 삼성웰스토리 전문 조리사의 시연에 맞춰 암 생존자들이 주치의와 함께 책에 소개된 암 치유 건강식단을 직접 만들어보는 시간을 가졌다. 자신만의 식단으로 암 치료를 극복하고 책자에 레시피를 소개한 오세웅 씨가 인생 식단으로 꼽은 토마토달걀볶음을 시연하기도 했다.

삼성웰스토리 관계자는 “SNS를 통해서도 해당 레시피를 소개해 더욱 많은 암 생존자들이 올바른 영양 섭취와 건강한 식생활을 이어나갈 수 있도록 돕겠다”고 말했다.