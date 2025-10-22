킨텍스 제2전시에서…70여개국 5000명 이상 참가 예정

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 이동환)와 한국도로공사(사장 함진규)가 공동 주최하는 ‘2025 고양 아시아·대양주 도로대회’가 10월 26일부터 31일까지 킨텍스 제2전시장에서 열린다.

이번 대회는 지난 2015년 서울에서 열린 세계도로대회 이후 10년만에 국내에서 열리는 국제 도로행사로 70여개 국가에서 5000명 이상 관계자가 참가할 예정이다.

이동환 고양특례시장은 “전 세계 도로기술인들이 한자리에 모여 창조적인 기술과 혁신적인 정책을 나누는 뜻깊은 자리”라며 “글로벌 마이스 도시인 고양시에서 열리는 이번 대회가 미래 도로의 패러다임을 찾고, 국가 간 협력과 동반 성장을 일궈내는 새로운 시작이 되길 기대한다”고 말했다.

▶연례회의·학술 세션·워크숍 등 열려… 나라별 첨단 도로기술, 정책과 경험 나눠

‘2025 고양 아시아ㆍ대양주 도로대회’는 ‘초연결 미래 도로(Future Road ; Hyper-connection)’를 중심으로 도로 기술 현안과 미래 도로가 직면할 다양한 주제를 공유한다.

첫날인 26일에는 참가자 등록과 함께 세계도로협회(PIARC) 국가위원회 회의가 열리며 각국 대표들이 미래 도로산업의 주요 의제와 협력 방향을 논의할 예정이다.

27일부터 28일까지는 PIARC 이사회, 기술분과위원회 등 연례 회의가 이어진다. 이 자리에서는 국제 도로기술 협력체계 강화와 운영 방안을 심도 있게 다룬다. 국제도로연맹(IRF)이 주관하는 ‘지속 가능하고 회복 탄력적인 포장 솔루션’ 워크숍도 28일 오전부터 진행된다.

29일에는 PIARC TC(기술위원회)가 주관하는 국제 워크숍이 열려 ‘지속가능한 도로 : 모두를 위한 더 나은 도로’를 주제로 전문가들이 머리를 맞댄다. 같은 날 젊은 도로기술인들의 학습과 성장을 지원하는 영엔지니어&전문가회의도 열려 프로젝트와 연구 활동을 공유한다.

또 비즈니스 포럼에서는 ‘도로건설 및 유지관리 분야에서의 AI 활용 사례 소개와 발전방향’을 다뤄 공공·민간에게 벤치마킹 기회를 제공할 방침이다.

한편, 28일부터 30일까지 3일간 열리는 기술세션을 통해 교통 시스템, 인프라·건설, 정책·안전, 환경·지속가능성, 프로젝트 관리·재원 조달 등 13개 분야 200여 편 논문이 발표된다.

또 주요·특별세션에서는 지능형교통체계(ITS), 스마트하이웨이, 모빌리티 서비스 등 연구 성과를 나누고, 한국 도로기술의 우수성도 홍보한다. B2B 세션도 함께 열려 기업 간 비즈니스 촉진을 위한 제품, 시스템, 기술 등을 선보인다.

▶도로기관장 회의서 기후변화 시대 도로 인프라 논의… 아시아·대양주 국가 협력 강화

일본·중국·뉴질랜드·호주 등 아시아·대양주 19개국의 도로 교통 부처 장·차관, 도로 분야 국제기구 임원 등이 참석하는 도로기관장 회의(HORA)는 28일 진행된다. ‘기후변화 대응을 위한 지속가능한(친환경) 도로 인프라 관리’를 주제로 각국의 현황을 발표, 토론을 개최하며 다가오는 미래 도로 시대를 대비하는 기반을 마련할 계획이다.

아울러 아시아·대양주 국가의 도로 정책에 관한 국제 협력을 강화하고 첨단 도로기술을 공유하기 위한 아시아·대양주 도로기술협회(REAAA : Road Engineering Association of Asia & Australasia)총회·이사회도 30일부터 31일까지 잇달아 열린다. 제17회 REAAA 총회 및 제124차, 제125차 이사회도 예정돼 있다.

▶전국 최대 규모 ‘국제도로교통박람회’… 130개사 310부스 첨단 제품·기술 선보여

이번 대회 기간 중에 도로·교통 분야 전문 박람회인 ‘2025 국제도로교통박람회(ROTREX)’가 함께 개최된다. 올해는 킨텍스와 한국도로협회가 공동 주최하며 28일부터 30일까지 3일간 킨텍스 제2전시장(7홀)에서 열린다.

‘국제도로교통박람회’는 국내 유일 도로·교통 분야 전문 교류의 장으로 지난 2005년을 시작으로 꾸준하게 개최돼 왔다. 이번 박람회는 ‘2025 고양 아시아·대양주 도로대회’와 동시에 열려 참가 기업의 제품 기술 교류, 해외 수출 판로 개척 등 더욱 활발한 네트워크가 이뤄질 것으로 기대된다.

박람회에는 약 130개사, 310개 부스가 참가할 예정이며 ▷도로설계·건설·유지관리 ▷도로안전시설 ▷스마트 모빌리티 ▷지능형교통체계(ITS) ▷주차시스템 등으로 구성된다.

또 자율주행, 가상현실(VR), 드론 등을 활용한 다양한 신제품을 선보이며 누구나 사전 온라인·현장 등록을 통해 첨단기술을 체험해 볼 수 있다.