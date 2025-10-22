도내 우수 한우 한자리서 …축산농가 화합·기술 교류도 활발

21일 영주시 문정 둔치 일원에서 ‘2025 경북한우경진대회’가 성황리에 열렸다.[영주시 제공]
[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 21일 문정 둔치 일원에서 ‘2025 경북한우경진대회’를 성황리에 개최했다.

이번 대회는 경상북도와 영주시가 공동 주최하고, 전국한우협회 경북도지회와 농협경제지주 경북본부가 주관했다.

총 18개 시·군에서 77두의 한우가 출품된 이번 경진대회는 5개 부문별로 최고의 한우를 선정하는 자리였다.

21일 문정 둔치 일원에서 열린 ‘2025 경북한우경진대회’에 유정근 시장 권한대행(왼쪽)과 이상근 시의회 부의장이 행사 현장을 둘러보고 있다.[영주시제공]
우수한 성적을 거둔 농가와 시·군에는 상장과 상금이 수여되며, 한우 개량 성과를 점검하고 품종 개선을 촉진하는 계기가 됐다.

대회장에는 축산 기자재 전시와 초청가수 공연, 축산인 한마음 행사 등 다양한 부대행사도 마련돼 축제 분위기를 한층 높였다.

참석자들은 “한우의 우수성을 한눈에 확인할 수 있었던 뜻깊은 자리였다”며 큰 호응을 보였다.

유정근 영주시장 권한대행은 “이번 대회를 통해 한우 개량의 성과를 점검하고 발전 방향을 모색함으로써, 지역 한우산업이 한층 더 성장할 수 있는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.


