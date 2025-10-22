도내 우수 한우 한자리서 …축산농가 화합·기술 교류도 활발

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 21일 문정 둔치 일원에서 ‘2025 경북한우경진대회’를 성황리에 개최했다.

이번 대회는 경상북도와 영주시가 공동 주최하고, 전국한우협회 경북도지회와 농협경제지주 경북본부가 주관했다.

총 18개 시·군에서 77두의 한우가 출품된 이번 경진대회는 5개 부문별로 최고의 한우를 선정하는 자리였다.

우수한 성적을 거둔 농가와 시·군에는 상장과 상금이 수여되며, 한우 개량 성과를 점검하고 품종 개선을 촉진하는 계기가 됐다.

대회장에는 축산 기자재 전시와 초청가수 공연, 축산인 한마음 행사 등 다양한 부대행사도 마련돼 축제 분위기를 한층 높였다.

참석자들은 “한우의 우수성을 한눈에 확인할 수 있었던 뜻깊은 자리였다”며 큰 호응을 보였다.

유정근 영주시장 권한대행은 “이번 대회를 통해 한우 개량의 성과를 점검하고 발전 방향을 모색함으로써, 지역 한우산업이 한층 더 성장할 수 있는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.