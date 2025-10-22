[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대는 KIU스포츠단 주짓수부가 국내외 주요 대회에서 연이어 우수한 성적을 거두고 있다.

21일 경일대에 따르면 지난 8월 2일 경북 구미에서 열린 2026년 경북도 대표 선발전에서 △U-21 -62kg급 오건호(피트니스산업학부 1학년) 1위 △U-21 -69kg급 유재민(응급구조학과 1학년) 1위 △성인부 서민혁(피트니스산업학부 1학년), 방지현(피트니스산업학부 1학년), 최사랑(피트니스산업학부 1학년) 3위 등 다수의 입상자를 배출했다.

이어 9월 21일 일본 치바현에서 개최된 SKJIF 세계선수권대회에서는 어덜트 부문 퍼플벨트(-64kg)에서 오건호 선수가 준우승(2위)을 차지하며 국제무대에서도 경쟁력을 입증했다.

또 9월 24일 전주에서 열린 JJAU 동아시아선수권대회 U-21 -69kg급에서는 유재민 선수가 2위를 차지하며 안정적인 경기력으로 꾸준한 활약을 이어갔다.

정진동 감독은 “다가오는 11월 22일 열리는 2027년 국가대표 선발전을 목표로 체계적인 기술훈련과 체력강화를 병행할 예정”이라며 “대학과 스포츠단의 전폭적인 지원이 선수들이 흔들림 없이 성장할 수 있는 기반이 되고 있다”고 말했다.

신민혜 피트니스산업학부장은 “이번 성과는 단순한 대회 수상에 그치지 않고 학생들이 체육인으로서 자기관리 능력과 도전 정신을 기르는 값진 경험이 될 것”이라고 밝혔다.