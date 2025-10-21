對中압박·야스쿠니 참배 우려 속 ‘경고’…“‘전략적 호혜 관계’ 전면 추진 희망”

[헤럴드경제=김지헌 기자] ‘강경 보수’ 성향의 다카이치 사나에 일본 자민당 총재가 새로운 일본 총리에 선출된 가운데, 중국 정부는 일본이 역사·대만 문제에 관해 했던 정치적 약속을 지켜야 한다는 입장을 재확인했다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 21일 브리핑에서 다카이치 총재 선출에 관한 중국의 입장을 묻자 “우리는 선거 결과에 주목했고, 그것은 일본의 내부 사무”라며 “중일 양국은 서로 가까운 이웃으로, 중일 관계에서 중국의 기본 입장은 일관되고 명확하다”고 말했다.

궈 대변인은 “일본이 중국과 마주 보고, 중일 4대 정치문건의 각 원칙을 준수하며, 역사·대만 등 중대 문제에서의 정치적 약속을 지키기를 희망한다”면서 “양국 관계의 정치적 기초를 수호하고, 중일 전략적 호혜 관계를 전면 추진하기를 희망한다”고 덧붙였다.

중국이 거론한 중국과 일본의 4대 정치문건은 1972년 수교 때 발표한 중일 공동성명, 1978년 중일 평화우호조약, 1998년 ‘중일 평화와 발전의 우호협력 동반자 관계 수립 노력을 위한 공동선언’, 2008년 ‘중일 전략적 호혜관계 전면 추진에 관한 공동성명’을 가리킨다.

이 문건들은 ‘하나의 중국’ 원칙과 주권·영토 완전성 상호 존중, 패권 추구 반대 등의 내용을 담고 있다. 중국이 대만과 긴밀한 관계를 유지해온 일본을 압박할 때 꺼내 드는 카드이기도 하다.

중국 조야에서는 ‘여자 아베’로 불릴 정도로 선명한 우익 성향을 보여온 다카이치 신임 총재가 대중국 견제 노선을 지속·강화할 수 있다는 관측이 나오고 있다.

또 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 정기적으로 참배해온 그가 역사 문제에서 한국·중국 등 주변국과의 갈등을 빚을 가능성이 존재한다는 우려도 제기된다.