“다주택자 고위공직자 임용 제한 주장하고 정작 본인은 강남 아파트 2채 보유” 지적에 “실제 사용하고 있다”면서도 정리 계획 밝혀

[헤럴드경제=김은희·박성준 기자] 이찬진 금융감독원장이 서울 강남 지역 아파트 두 채를 보유한 ‘다주택 논란’과 관련해 “한두 달 내 정리하겠다”며 자녀에게 증여할 계획을 밝혔다.

이 원장은 21일 국회 정무위원회 국정감사에서 강민국·이양수 국민의힘 의원이 다주택 보유 문제를 지적하자 “두 채 모두 실제 사용하고 있다”고 해명하면서도 “국민 눈높이에 맞지 않는 부분이 있어 한두 달 안에 정리할 예정”이라고 말했다.

이어 “정확히 말씀드리면 제 자녀에게 양도하겠다”며 “국민의 법 감정의 잣대에 맞지 않는다는 점을 받아들이겠다”고 덧붙였다. 그는 “염려를 끼쳐 송구하다”고 거듭 사과했다.

강 의원은 “참여연대 집행위원장 시절 다주택자의 고위공직자 임용을 제한해야 한다고 주장했는데 그 신념에는 변함이 없느냐”고 묻고는 “정작 본인은 강남에 아파트 두 채를 떡하니 소유하고 있는데 국민 눈높이에 맞지 않는다”고 지적했다.

강 의원 설명에 따르면 이 원장은 1995년 준공된 서울 서초구 우면동 대림아파트 2채를 갖고 있다. 모두 155㎡ 규모로 현재 매매가는 17억~18억원 선이다. 이 원장은 부부 명의로 2002년 한 채를 샀고 나머지 한 채는 문재인 정부 시절인 2019년 12월 13억5000만원에 매입한 것으로 알려졌다. 이 원장은 아파트 두 채 중 하나는 거주용으로, 하나는 짐을 보관하는 용도로 쓰고 있다고 밝힌 바 있다.

앞서 ‘한 채를 창고용으로 쓰고 있다’는 의혹에 대해서는 “분가한 자녀가 실거주 중”이라고 설명했다. 또 “보유 중인 아파트는 인터넷에 검색하면 확인 가능한 수준의 일반 아파트”라며 “초고가 아파트라는 지적은 사실과 다르다”고 해명했다.