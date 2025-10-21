[헤럴드경제=신주희 기자] 국내 증시가 고공행진을 이어가면서 투자자들의 ‘대기 자금’이 사상 최대 규모로 불어났다. 주가가 단기간 급등한 데 따른 차익 실현 욕구와 함께 추가 상승 기대감이 공존하면서 개인 투자자들이 다시 증시로 대거 유입되고 있다는 분석이다.

21일 금융투자협회에 따르면 20일 기준 투자자예탁금은 80조6257억원으로 종전 최고치인 13일의 80조1901억원 기록을 갈아치웠다.

투자자예탁금은 고객이 증권사 계좌에 맡겨둔 현금성 잔액의 총합으로, 통상 ‘증시 대기자금’으로 불린다. 즉, 주식이나 ETF 매수 대기 자금이 그만큼 많다는 뜻이다.

20일 코스피는 사상 처음 종가 3800선을 넘어 3814.69에 마감했다.

투자자예탁금이 ‘80조원’ 고지를 넘은 것은 이번이 두 번째다. 이달 이전 역대 최대치는 2021년 5월 3일의 77조9018억원이었는데 10일 76조원대였던 예탁금이 13일로 넘어가며 4조가 급등해 80조원 선을 처음으로 뚫었다.

시가총액 상위 종목을 중심으로 연일 신고가 행진이 이어지면서 증시로의 신규 자금 유입이 가속화된 모습이다. 투자심리 회복과 AI·반도체 관련주의 강세가 맞물리며 개인의 매수세가 꾸준히 확대된 것도 영향을 미쳤다.