[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 21일 오전 10시 마포중앙도서관 6층 마중홀에서 10월 10일 세계정신건강의 날을 맞아 ‘2025년 정신건강의 날’ 기념행사를 열고 정신건강의 중요성을 되새기는 뜻깊은 시간을 가졌다.

이번 행사에는 ‘마포, 마음을 소통하다’를 주제로 지역주민과 유관기관 관계자 등 400여 명이 참석했다.

행사는 자살예방의 날 기념 공모전 시상식을 시작으로 센터 회원들의 밴드 공연, 정신건강복지센터 홍보영상 상영 등으로 다채롭게 구성됐다.

이어 이호선 교수의 ‘공감의 대화법–상처 주지 않고 소통하기’ 강연을 통해 타인과의 소통법을 배우고 마음 건강에 대해 함께 생각하는 시간을 가졌다.

박강수 마포구청장은 “정신건강은 삶의 질과 행복을 결정짓는 매우 중요한 요소”라며 “이번 행사가 정신건강의 중요성을 다시금 되새기고, 서로의 마음을 이해하고 보듬는 따뜻한 공감의 장이 되길 바란다”고 말했다.

이어 “앞으로도 마포구는 모든 구민이 마음 놓고 살아갈 수 있는 건강한 지역사회를 만들기 위해 다양한 프로그램과 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.