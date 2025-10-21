시민과 함께하는 화합의 자리, 나주문화예술회관서 열려

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전라남도 나주시가 시민의 화합과 자긍심을 고취하기 위한 ‘제31회 나주시민의 날 기념식’을 오는 10월 30일 오전 10시 20분에 나주문화예술회관에서 개최한다.

20일 나주시(시장 윤병태)에 따르면 이번 행사를 통해 나주 발전에 헌신해온 시민들의 공로를 기리고 모두가 함께하는 더 큰 나주로 나아가는 비전을 공유할 계획이다.

시민의 날 기념식은 매년 지역 발전을 위해 헌신한 시민에게 감사의 마음을 전하고 시민 모두가 함께 화합과 미래 비전을 나누는 뜻깊은 자리로 마련하고 있다.

이날 행사는 나주시립합창단의 공연을 시작으로 기념영상 상영, 시민헌장 낭독, 나주시민의 상 시상, 기념사와 축사, 시민의 노래 합창 순으로 진행할 예정이다.

축하공연으로는 ‘생동감크루’의 에너지 넘치는 무대가 펼쳐져 참석한 시민들에게 즐거운 시간을 선사할 전망이다.

특히 기념식의 하이라이트인 ‘나주시민의 상’은 전 세지농협조합장 박종학 씨가 수상한다.

박 씨는 1975년 세지농협 입사 이후 1997년부터 2009년까지 제9~11대 조합장을 역임하며 세지멜론 공동출하회 육성, 공동선별 및 공동정산 체계 확립, 품종 연구와 수출 확대 등 지역 농산물 유통 혁신에 기여하며 나주 농업 발전에 크게 이바지했다.

윤병태 나주시장은 “시민의 날은 우리 모두가 나주의 주인임을 확인하는 소중한 날”이라며 “오늘의 성과에 머물지 않고 시민과 함께 더 큰 나주, 영산강 르네상스를 향해 나아가겠다”고 말했다.

한편 나주시는 시민의 날을 맞아 10월 30일 하루 동안 광역 및 시내버스, 황포돛배, 빛가람전망대 모노레일, 돌미끄럼틀, 종합스포츠파크 체육시설 등 주요 공공시설을 시민들에게 무료 개방해 기념일의 의미를 함께 나눌 계획이다.