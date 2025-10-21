[헤럴드경제=장연주 기자] 복권에 당첨돼 20억원을 얻은 한 중국 남성이 도박에 빠지고 여성 스트리머(BJ)에게 2억원이 넘는 거액을 후원해, 아내가 이혼 소송을 제기했다. 이혼하면 아내도 복권 당첨금을 받을 수 있을까.

지난 18일 홍콩 사우스파이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 산둥성 더저우시에 사는 남성 A씨는 지난해 12월17일 복권에 당첨돼 1017만 위안(약 20억원)을 받았다.

세금을 뺀 실수령액은 814만 위안(약 16억원)이었다.

A씨는 아내 위안 씨에게 복권 당첨 소식을 알리면서 “원하는 건 뭐든 사도 된다”며 약 5억원 가량이 든 은행 카드를 건넸다.

위안 씨는 남편의 말을 믿고 카드 잔액을 확인하지 않은 채 서랍에 보관해왔다.

그런데 어느 날부터 A씨의 행동이 달라지기 시작했다. 낮에는 도박을 하고 밤에는 여성 BJ들의 라이브 스트리밍을 시청하며 팁을 줬다. 심지어 한 BJ에게 120만 위안(약 2억3890만 원)의 팁을 건넸으며, 지난 7월에는 해당 BJ와 4일간 여행을 떠났다가 기차역에서 아내에 들키기도 했다.

그러던 중 위안 씨는 남편이 준 은행 카드에는 돈이 전혀 들어있지 않다는 사실까지 알게 됐다.

위안 씨는 “복권에 당첨되기 전까지는 평생 함께 살 생각이었지만, 이제는 나를 배신하고 스트리머에게 자신의 아이를 낳아주길 바란다고까지 말했다”며 분노했다.

이에 대해 중국 허난성 중디법률사무소의 시쥔치 변호사는 “결혼기간 중 받은 복권 당첨금은 부부의 공동 재산으로 분류된다”며 “남편이 BJ에게 후원한 금액이 가정의 평균 소비 수준을 훨씬 초과한다면, 아내는 법원에 남편이 공동 재산을 나누지 못하도록 요청할 수 있다”고 조언했다.

그는 이어 “만일 후원 행위가 남편과 BJ 사이의 부도덕한 관계에 기반한 것이라면, 아내는 그 돈을 돌려받을 것을 요구할 수 있다”고 덧붙였다.