美·英 프린스그룹 제재 속 폐업

[헤럴드경제=한지숙 기자] 빅뱅 출신 승리가 캄보디아 범죄조직 배후로 알려진 프린스그룹 계열사의 무대에서 마이크를 잡았던 클럽이 문을 닫은 것으로 전해졌다.

캄보디아 ‘태자(太子) 단지’ 등 다수의 온라인 스캠 단지를 운영해 온 의혹으로 국제 제재를 받는 중국계 캄보디아 기업 프린스그룹(프린스홀딩스)이 간판을 내리는 등 ‘흔적지우기’에 나서면서 해당 클럽도 폐쇄된 것으로 알려졌다.

프린스 그룹이 운영한 것으로 알려진 프놈펜 내 클럽 겸 펍 ‘프린스 브루잉’은 최근 폐업했으며, 현재는 새 사장이 인수해 재오픈을 준비 중이라고 CBS노컷뉴스가 21일 보도했다.

해당 클럽은 ‘버닝썬 게이트’로 실형을 선고받아 연예계에서 퇴출된 승리가 마이크를 잡고 발언하는 영상이 지난해 초 소셜미디어(SNS)에서 퍼지며 주목 받은 곳이다.

한국인 대학생 납치·감금·사망 사건 이후 온라인 커뮤니티를 중심으로 이 영상이 다시 확산하면서 승리가 태자단지와 무슨 연관이 있는 것 아니냐는 의혹이 제기되기도 했다.

영상에서 승리는 “내가 지인들한테 캄보디아에 간다고 했더니 위험하지 않냐고, 국가가 잘 살지도 않는데 왜 가느냐고 하더라”며 “X이나 먹어라, 그리고 닥치고 여기 와서 캄보디아가 어떤 나라인지 보라고 말할 거다. 아시아에서 가장 훌륭한 국가인 캄보디아를 말이다”라고 말했다.

영상 속 무대의 뒷 배경에는 ‘프린스 브루잉(Prince Brewing)’이라는 문구와 함께 ‘프린스 홀딩스(Prince Holdings)’ 로고와 유사한 문양이 그려져 있었다.

중국계 천즈(38) 회장이 이끄는 프린스그룹은 창사 10년 만에 부동산, 건설, 금융 등 각종 계열사를 거느린 대형 민간 기업으로 폭발적으로 성장했다. 그러나 최근에는 인신매매, 온라인 사기, 불법 감금 등 강력범죄의 배후 조직으로 국제사회에서 지목받고 있다.

천 회장은 캄보디아의 최고 권력자인 훈센 전 총리의 고문을 역임하는 등 권력망과의 결속이 매우 강한 것으로 알려져 있다.

미국 법무부는 천 회장을 온라인 금융사기 및 자금세탁 등의 혐의로 기소했고, 그가 보유한 비트코인 12만 7271개(약 150억 달러, 약 21조 원)에 대한 몰수 소송을 제기했다.

영국 정부는 프놈펜 외곽에 위치한 범죄 단지 중 한 곳인 ‘태자 단지’를 실질적으로 운영하는 ‘골든 포천 리조트 월드’를 제재 대상에 포함시켰다. 또한 천 회장이 소유한 런던 부동산 자산을 동결하고, 영국 금융 시스템 이용을 금지했다.