유아용품 전문기업 ㈜꿈비(대표이사 박영건)가 ‘카카오 쇼핑페스타’의 특별 행사인 ‘카쇼페딜’에 참여해 자사의 대표 브랜드 ‘맘마존’ 라인 제품을 최대 50% 할인된 가격으로 선보인다고 밝혔다.

이번 프로모션은 오는 23일 오전 8시부터 24일 오전 8시까지(24시간 한정)으로 진행되며, 맘마존 라인의 주요 육아 제품이 대폭 할인 혜택을 받는다. 특히 선착순 쿠폰, 데일리 쿠폰팩 등 다양한 할인 이벤트가 함께 마련되어 있어 고객들의 높은 관심이 기대된다.

맘마존의 대표 제품인 ‘젖병세척기 UV PRO’는 젖병의 세척부터 소독, 보관까지 한 번에 해결할 수 있어 육아 초보 엄마·아빠들에게 좋은 반응을 얻고 있다. 또한 2025년 신제품인 ‘휴대용 무선 분유포트’는 100 °C까지 가열이 가능해 장시간 외출 시에도 언제 어디서나 신속하게 분유 조유가 가능하며, 출시 한 달 만에 1차 물량이 품절되는 등 인기를 끌었다.

㈜꿈비 관계자는 “이번 행사에서는 저희 제품을 보다 많은 고객께 합리적인 혜택가로 직접 경험하실 수 있는 기회를 제공하고자 한다”며, “이번 ‘카카오 쇼핑페스타’ 참여를 통해 브랜드 인지도를 강화하고, 향후 온·오프라인 유통 확대 전략을 더욱 가속화할 계획이다”라고 말했다.