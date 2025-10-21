스마트 조사로 간편 참여 가능…미응답 가구는 조사원 방문

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 22일부터 11월 18일까지 28일간 ‘2025년 인구주택총조사’를 진행한다고 21일 밝혔다.

인구주택총조사는 5년마다 시행되는 국가 단위 대규모 통계조사로, 인구와 주택 현황을 종합적으로 파악해 정부와 지자체의 정책 및 개발 계획 수립에 활용된다.

이번 조사는 2025년 11월 1일 0시 기준으로 모든 기숙·사회시설을 포함해, 관내 표본 20%에 해당하는 내·외국인과 그 거처를 대상으로 진행된다.

조사 항목은 △직업 △혼인상태 △이동 수단 등 총 55개 항목이며, 이 중 13개 항목은 행정자료로 대체된다.

조사는 22일부터 인터넷과 전화로 참여할 수 있는 ‘스마트조차’ 방식으로 먼저 진행되며, 미응답 가구에 대해서는 11월 1일부터 18일까지 조사원이 방문 조사를 실시한다.

조사 대상 가구는 통계청에서 발송한 안내문에 기재된 참여번호 또는 QR코드를 이용해 PC나 모바일을 통해 비대면으로 손쉽게 응답할 수 있다.

유정근 영주시장 권한대행은 “조사 내용은 ‘통계법 제33조’ 에 따라 철저히 보호되며, 통계 작성 목적 외에는 사용되지 않는다”며 “스마트조사를 통한 비대면 참여가 가능하므로 적극 활용해 주시고, 조사원 방문 시에도 시민 여러분의 성실한 응답을 부탁드린다”고 말했다.

조사 결과는 국가 정책 수립과 평가, 학술 연구, 민간 경영계획 수립 등 사회 전반의 기초자료로 폭넓게 활용될 예정이다.