문자메시지 보내면 2일 이내 답변

[헤럴드경제(고흥)=신건호 기자] 전남 고흥군이 현장의 목소리를 신속하게 수렴하기 위해 운영 중인 군수와 군민 소통채널인‘365 군민소통폰’이 시행 한 달여 만에 총 203건의 민원 접수와 94%의 처리율을 기록했다.

‘365 군민소통폰’은 군민 누구나 365일 24시간 문자 메시지를 통해 군수에게 직접 제안·건의·고충 사항 등을 전달할 수 있는 소통 창구다.

접수된 민원은 군수가 직접 확인 후 관련 부서에 조치를 지시하며 장기 검토가 필요한 경우를 제외하고 평일 기준 2일 이내에 결과를 회신하고 있다.

10월 16일 기준, 접수된 203건의 민원 중 유형별로는 건의가 107건(52.7%)으로 절반 이상을 차지했으며 고충 53건(26.1%), 제안 24건(11.8%) 등이 뒤를 이었다.

분야별로는 건설 분야가 44건(21.6%)으로 가장 많았으며 재난안전(17건) 상하수도(14건), 경제(12건), 교통(11건), 복지(10건) 등 생활 밀착형 민원이 주를 이룬 것으로 나타났다.