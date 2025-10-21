인제 스피디움서 6라운드 개최 레이싱 기술력 입지 강화

[헤럴드경제=서재근 기자] 금호타이어는 타이어를 독점 공급하고 타이틀 스폰서로 활동하고 있는 세계 정상급 투어링카 대회 ‘금호 FIA TCR 월드 투어’가 지난 17일부터 19일까지 강원도 인제군 인제 스피디움에서 성황리에 마쳤다고 21일 밝혔다.

이번 대회는 경기에 출전하는 모든 차량들은 고속 주행 중에도 탁월한 접지력과 안정적인 핸들링 성능을 발휘하는 레이싱 타이어인 ‘엑스타 S700’과 빗길에서도 높은 주행 성능과 안정성을 발휘하는 레이싱 타이어 ‘엑스타 W701’을 장착했다.

국내에서 처음으로 개최된 ‘금호 FIA TCR 월드 투어’는 전 세계 최정상급 드라이버들이 참가해 치열한 경쟁을 펼친 가운데, 총 세 차례의 레이스로 진행됐으며 아우디, 혼다, 현대자동차 등 글로벌 완성차 업체들이 대거 참가했다. 특히 아우디 RS 3 LMS TCR, 혼다 시빅 Type R, 현대자동차 엘란트라 N TCR 등 우승을 향한 최정상급 투어링카들의 각축전이 벌여져 관객들의 눈길을 사로 잡았다.

첫 번째 레이스에서는 2023년과 2024년 TCR 호주 챔피언인 조슈아 버켄(HMO 커스터머 레이싱팀)이 폴 투 윈을 기록하며 인제에서의 첫 승리를 거머쥐었다. 또한 두 번째와 세 번째 레이스에서는 각각 BRC 현대 N 스콰드라 코르세팀의 미켈 아즈코나와 링크 앤 코 사이안 레이싱팀의 테드 뵈르크가 우승을 차지하며 치열했던 주말 레이스의 주인공이 됐다.

특히 이번 대회는 금호타이어가 지난해 세계 최정상 투어링 대회인 ‘KUMHO FIA TCR World Tour’ 타이틀 스폰서 자격을 확보한 이후 열리는 국내 첫 경기다.

금호타이어 G.마케팅담당 윤민석 상무는 “세계적인 레이싱 대회에 공식 파트너로 참여하고, 국내 최초로 KUMHO FIA TCR 월드 투어가 개최되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 대회를 통해 금호타이어의 기술력과 품질이 글로벌 무대에서도 충분히 경쟁력을 갖췄음을 입증했다. 앞으로도 모터스포츠를 통한 기술 개발과 브랜드 가치 향상에 지속해서 투자해 나가겠다”고 말했다.