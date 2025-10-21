붉게 물든 태백산의 절경 속으로! “자연과 사람이 어우러지는 힐링 산책”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 지난 18~19일, 봉화군 석포면 대현2리 일원에서 가을 향기 가득한 단풍축제가 성황리에 열렸다.

이번 축제에는 박현국 봉화군수, 도·군의원, 춘양농협 석포지점장, 주민 등 약 300명이 함께해 주민과 관광객이 어우러지는 지역 상생형 행사로 눈길을 끌었다.

축제의 하이라이트는 백천계곡 단풍길 걷기, 참가자들은 붉게 물든 태백산국립공원의 절경 속에서 자연과 하나 되는 시간을 만끽했다.

또한 주민들이 준비한 먹거리 장터와 풍성한 경품 추첨 이벤트가 이어져, 축제의 즐거움과 현장 분위기를 한층 끌어올렸다.

방문객들은 먹거리와 함께 기념사진을 남기며, 가을 정취를 만끽했다. 지역경제에도 활력을 불어넣는 시간이 되었다.

김찬영 위원장은 “주민이 직접 준비한 행사인 만큼 참여해주신 모든 분께 감사드린다”며 “자연과 사람이 어우러지는 백천명품마을의 아름다움을 널리 알리겠다”고 전했다.

박정호 석포면장 역시 “이번 축제가 성공적으로 개최될 수 있도록 참여해주신 모든 분께 감사드린다”며 “백천명품마을이 봉화군을 대표하는 관광 명소가 되도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

이번 백천명품마을 단풍축제는 주민과 관광객이 함께 즐기는 가을 대표 축제로 자리매김하며, 앞으로도 봉화군의 새로운 관광 명소로 주목받을 전망이다.