전국 물류 인프라 활용…응원 담은 포장재 5000만개 전달

[헤럴드경제=신현주 기자] 쿠팡이 ‘2025 APEC 정상회의’ 공식 홍보 협력사 및 ‘APEC CEO 서밋’ 공식 후원사에 선정됐다고 21일 밝혔다.

쿠팡은 APEC﻿ 준비기획단이 선정한 13곳의 공식 홍보 협력 기관 중 하나다. 수조원을 투자해 구축한 전국적인 물류 인프라를 활용한 대국민 홍보 캠페인을 펼친다.

세부적으로 APEC 2025 응원 메시지가 담긴 박스(사진)와 비닐 포장재 5000만개를 제작해 이달 초부터 전국 로켓배송에 활용 중이다. APEC 2025의 의미를 되새기고, 대한민국에서 열리는 정상회의의 성공을 함께 응원하는 분위기를 조성하려는 행보다.

오는 31일부터 11월 1일까지 경주에서 열리는 ‘2025 APEC 정상회의’는 2005년 부산 개최 이후 20년 만에 대한민국에서 열리는 아시아태평양 최대 규모의 경제협력 행사다. 한국, 미국, 일본 등 21개 회원국 정상들이 한자리에 모여 무역·투자 자유화, 혁신·디지털 경제, 포용적·지속가능한 성장 등을 논의한다.

쿠팡 관계자는 “전국 로켓배송 네트워크를 통해 국민 모두가 APEC 2025의 성공을 응원하고, 열기를 공유하길 바란다”고 말했다.