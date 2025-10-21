[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데홈쇼핑이 지난 18일 25FW 시즌 전략 패션 브랜드 ‘네메르(neMMER)’ 론칭 방송을 통해 프리미엄 신상품 판매를 본격화했다고 밝혔다.

최고급 소재 특화 브랜드 ‘네메르’는 ‘새로운 시각’을 뜻하는 ‘ne(neo=new)’와 ‘나를 마주하다’를 의미하는 ‘MMER(me+mirror)’의 합성어다. 중국 내몽고산 최고급 캐시미어 소재에 섬세한 브러싱 공법과 고급 니트 가공 기술을 더한 것이 특징이다.

지난달 오프라인 쇼케이스에서 신상품 23종을 선공개했으며, 라이브커머스 ‘엘라이브(L.live)’ 방송은 조회수 30만회를 기록했다. 공식 인스타그램에 공개된 브랜드 모델 배우 진서연의 화보 촬영 현장 메이킹 필름은 조회수 270만회를 돌파했다.

롯데홈쇼핑은 18일 ‘네메르’ 방송을 2회 편성하고 신상품 11종을 선보였다. 주력 상품인 ‘루미에르 캐시울 블렌디드 니트’는 고급 캐시미어에 ‘글리터 얀(Glitter Yarn)’을 혼합해 은은하고 세련된 광택감을 구현했다. ‘글리터 얀’은 특수 가공을 거쳐 금속사 특유의 빛 반사 효과를 내는 고급 원사다. 이날 방송에서 5000세트가 판매됐다.

‘브러시드 캐시미어 케이블 니트’도 좋은 반응을 얻었다. 세계 최고 수준의 내몽고산 캐시미어를 사용했으며, 일반 캐시미어 니트 대비 최대 2배 높은 함량으로 보온성이 뛰어나다. ‘캐시혼방 시퀸 니트+바라클라바 세트’ 역시 겨울철 활용도가 높다는 점에서 호평받았다.

김지연 롯데홈쇼핑 패션부문장은 “올해 FW시즌 가장 심혈을 기울여 기획한 ‘네메르’는 품질과 완성도를 모두 갖춘 브랜드”라며 “최고급 캐시미어를 중심으로 프리미엄 라인업을 선보이며 ‘네메르’만의 브랜드 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.