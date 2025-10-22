29일까지 와이퍼·필터 등 130여가지 할인 오프라인 유통업계 최초로 ‘티파츠’와 협업

[헤럴드경제=신현주 기자] 이마트가 와이퍼, 필터, 연료첨가제, 세정제, 차량 오일, 디퓨저 및 왁스 코팅제 등 차량용품 130여가지를 최대 40% 할인 판매한다.

29일까지 JW 소프트하이브리드 와이퍼 및 페브리즈 차량용 제품을 2개 이상 구매하면 40% 할인한다. 불스원 왁스·코팅제, 세정제, 카덴하우스 수납포켓·논슬립패드·컵홀더 트레이 등 차량 수납 용품을 신세계포인트로 적립하면 30% 할인가에 만날 수 있다.

초저가 차량용품도 선보인다. 실리콘 발수 하이브리드 와이퍼 전사이즈를 5900원, 불스원 연료첨가제를 9900원, 불스원 스프레이 체인&성에제거 기획세트를 1만4900원에 선보인다.

이마트는 오프라인 유통업계 최초로 테슬라 차량 전용 커스터마이징 파츠 브랜드 ‘티파츠(T PARTS)’와 협업했다. 티파츠는 테슬라 프리미엄 액세서리 전문 브랜드다. 협업을 통해 총 26종을 출시한다. 카드키 케이스, 핸드폰 거치대 등이다.

이마트는 차량을 직접 정비하는 수요 증가에 기획전을 준비했다. 자신만의 취향대로 차를 꾸미는 ‘차꾸(차량 꾸미기)’ 열풍도 한몫했다. 실제 차량용품 매출은 증가세다. 이마트에서 판매하는 타이어 매출은 올해 1~9월 지난해 같은 기간 대비 63% 신장했다.

트레이더스 차량용품도 두 자릿수 매출 성장세를 이어가고 있다. 올해 1~9월 차량오일은 56%, 타이어는 53%, 와이퍼 및 차량 필터는 30% 신장했다. 스프레이 체인 등 차량 안전용품은 전년 대비 15배 매출이 늘었다.

이동규 이마트 자동차용품 바이어는 “앞으로도 다양한 브랜드와 협업해 초저가 및 단독 상품을 선보여 새로운 모빌리티 라이프 스타일을 제안할 것”이라고 전했다.