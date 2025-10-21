수제 맥주, 시장 음식, 공연까지 즐기는 오감 만족 거리 축제 가을 맞아 풍납·마천시장도 잇따라 야시장 축제 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 10월 24일과 25일 오후 3시부터 9시까지 석촌시장 일대에서 ‘2025 석촌시장 수제 맥주 페스타’를 개최한다.

석촌시장 상인회가 주최·주관하는 이번 행사는 전통시장과 젊은 세대가 어우러지는 송파의 대표 야간 거리 축제다. 가을밤 수제 맥주와 다양한 음식, 공연이 어우러지며 시장이 낭만과 활력으로 물든다.

석촌시장은 대규모 아파트 정비사업으로 2019년 젊은 세대가 대거 유입된 지역이다. 이에 구와 상인회는 시장에 새로운 활력을 불어넣기 위해 2023년부터 수제 맥주 페스타를 시작해 큰 호응을 얻고 있다.

주최측 추산에 따르면 지난해에는 약 4000명이 다녀갔다. “아이들은 피자를 먹고 어른들은 공식적으로 맥주를 마시며 육아할 수 있는 소중한 기회”라는 재치 있는 후기가 이어질 만큼 세대가 함께 즐기는 축제로 자리 잡았다.

올해는 수제 맥주 8개 브랜드가 참여한다. 전국 각지의 맥주를 한자리에서 맛볼 수 있다. 푸드트럭 존과 더불어 상인회가 직접 운영하는 시장 음식 부스도 열린다. 닭강정, 순대, 수육, 홍어회 등 전통시장 대표 메뉴가 방문객 입맛을 사로잡을 예정이다.

라이브 무대에서는 어쿠스틱 밴드, 싱어송라이터 등 음악가들의 버스킹이 이어지고 지역 동아리 특별 무대로 마련된다. 가족 단위 방문객을 위한 풍선아트, 페이스페인팅, 캐리커처 체험 부스도 운영된다.

구는 석촌시장 외에도 지역 상권 활성화를 위해 오는 25일에는 풍납시장, 30일과 31일에는 마천시장 야시장 축제를 잇따라 연다. 두 곳 모두 맥주존과 먹거리존, 노래자랑 등 다양한 이벤트와 먹거리로 방문객 발길을 이끌 예정이다.

서강석 송파구청장은 “‘석촌시장 수제 맥주 페스타’는 시장의 따뜻한 정과 감각적인 도시 감성이 만나는 축제”라며 “앞으로도 다양한 야시장 콘텐츠를 개발해 전통시장이 활력을 되찾도록 적극 지원하겠다”고 말했다.