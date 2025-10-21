청주시 흥덕구 강서동에 들어서는 ‘청주 롯데캐슬 시그니처’가 지난 10월 14일부터 16일까지 진행된 청약에서 최고 경쟁률 17.6대 1(84㎡ 기준)을 기록하며 뜨거운 관심을 입증했다.

이번 단지는 지하 4층에서 지상 29층, 총 10개 동, 962세대 규모로 조성되며, 전용 67㎡·76㎡·84㎡ 등 주거 선호도가 높은 중소형 타입으로 구성됐다. 이 중 459세대가 일반분양 물량이다.

청주 롯데캐슬 시그니처는 광역 교통 허브로 평가받는 입지 여건이 강점이다. 충청권 광역급행철도(CTX, 예정)와 오송역(KTX·SRT), 청주공항, 청주 고속·시외버스터미널 등 편리한 교통망을 자랑한다. 또한 커넥트 현대, 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점 등 다양한 문화·생활 인프라가 인접해 있어 원스톱 생활이 가능하다.

교육 여건 또한 우수하다. 강서초, 서현초, 서현중 등 우수 학군이 인접해 있으며, 인근 강서 테크노시티 일반산업단지 조성에 따른 미래가치까지 기대된다.

롯데캐슬 브랜드의 프리미엄 설계 역시 눈길을 끈다. 남향 위주의 혁신적 특화설계, 대규모 중앙광장과 조경, 그리고 골프연습장·피트니스클럽·작은도서관·키즈플레이라운지 등 다양한 커뮤니티시설이 마련돼 입주민들의 품격 있는 생활을 예고한다.

당첨자 발표는 오는 10월 22일(수)에 이뤄지며, 서류접수는 10월 25일(토)부터 28일(화)까지 진행된다. 이어 정당계약은 11월 3일(월)부터 5일(수)까지 체결된다.

부동산 업계 관계자는 “청주 롯데캐슬 시그니처는 청주시 내에서도 생활·교통·교육·미래가치가 조화를 이루는 입지로 평가받는다”며 “롯데캐슬 브랜드 파워와 함께 향후 지역 대표 랜드마크 단지로 자리매김할 것으로 기대된다”고 밝혔다.