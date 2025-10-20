한동대 졸업작품 전시·청년 밴드 공연 등 22곳 빈 점포가 체험·전시 공간으로 변신… 오는 27일부터 2주간 개최

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북포항시 육거리 중앙상가 일원에서 오는 27일부터 내달 9일까지 지역 상권과 대학이 함께하는 공공 프로젝트 ‘다시, 육거리 RE:CROSSING’이 개최된다.

한동대학교, 중앙상가상인회, (재)한국헤리티지문화재단이 공동 주관하는 이번 행사는 구도심 유휴공간을 전시·체험·공연 공간으로 재탄생시키는 민간 주도 상권 활성화 프로젝트다.

중앙상가 내 빈 점포 22곳이 문화예술 공간으로 변신하며 시민과 청년, 상인이 직접 참여하는 축제형 문화의 장이 마련된다.

특히 한동대 건축학과 학생들의 졸업 전시는 지역 청년의 학술 성과와 예술적 실험을 공간에 연결한 사례로 주목된다. 이 밖에 한동대 동아리 공연, 지역 청년 밴드 공연, 예술인 콜라보 프로그램 등 다양한 부대행사도 준비됐다.

주요 프로그램은 ▲건축학과 졸업작품전(16개소) ▲IT 프로젝트 전시(2개소) ▲‘색다른 시선’ 특별전(1개소) ▲국제세미나(1개소) ▲헤리티지 문화전시전(1개소) ▲육거리 역사전시관(1개소) 등이다.

행사 기간 동안 상인회는 참여 학생에게 음식점·카페 할인 혜택을 제공하고, 포항시는 ‘중앙상가 가을 야시장’과 ‘골목상권 활성화 포럼’을 함께 열어 시너지 효과를 높일 계획이다.

시는 중앙상가 활성화를 위해 빈 점포 임대, 야시장 운영, 청년창업 팝업스토어, 공영주차장 및 공중화장실 확충 등 다양한 노력을 기울여왔다.

올해 말에는 이차전지 인재 양성을 위한 POBATT 도심 공유캠퍼스를 중앙상가에 조성해 청년 일자리와 상권 회복을 동시에 추진할 예정이다.

최도성 한동대 총장은 “도시와 대학이 함께 만드는 문화실험을 통해 포항 도심이 새로운 활력을 찾길 바란다”며 “이번 프로젝트를 매년 정례화해 지속가능한 도시문화 모델로 만들겠다”고 말했다.

조관필 한동대 건축학과 조교수는 “대학의 창의적 가치가 지역으로 확장되는 과정에 시민과 청년이 함께 참여하길 기대한다”고 강조했다.

이강덕 포항시장은 “유휴 공간을 활용한 지역 상생형 문화 행사가 상권 활성화에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대한다”며 “포항시도 대학과 지역의 동반 성장을 위해 적극 지원하겠다”고 전했다.