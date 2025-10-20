제29회 봉화송이축제 10만 명 몰려 ‘대박’… 송이라면·주막존 인기몰이, 지역경제 77억 원 효과

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 가을의 절정을 수놓은 ‘제29회 봉화송이축제’가 지난 19일 폐막식을 끝으로 나흘간의 일정을 성황리에 마무리했다.

이례적인 송이 풍년 속에 열린 올해 축제에는 10만여 명의 관광객이 다녀가며, 봉화의 미식과 문화가 어우러진 ‘가을 종합선물 세트형 축제’로 자리매김했다. 지역경제 파급효과는 77억 원에 달하는 것으로 추산된다.

올해는 유난히 송이 대풍(大豊)으로 축제 현장이 연일 활기를 띠었다.

추석 이후에도 송이 작황이 이어지면서 판매장은 연일 매진 행렬을 기록했다. 첫날 매출이 지난해 전체 축제 매출을 넘어설 정도였다.

내성천 일대에는 송이를 담은 아이스박스를 든 관광객들로 북적였고, “향은 짙고 육질은 탱탱하다”라는 호평이 쏟아졌다.

봉화군 관계자는 “올해 봉화 송이는 풍년 속에서도 향이 유난히 진하고 품질이 균일하다”며 “찾는 발길이 끊이지 않았다”고 말했다.

‘숲속의 다이아몬드’로 불리는 송이 중에서도 ‘봉화송이’는 명품으로 통한다.

태백산 자락의 맑은 공기와 천년 숲의 ‘춘양목’이 키워낸 송이는 향이 깊고 육질이 단단하다. 고혈압과 콜레스테롤을 낮추는 구아닐산이 풍부해 예로부터 불로장수 식재로 알려졌으며, 봉화군의 자부심이기도 하다.

봉화에는 60여 개 송이 판매상이 활동 중이며, 실제 유통량은 공식 통계의 몇 배에 달한다.

생산자와 상인 간 직거래 구조가 정착돼 산에서 채취된 송이가 곧바로 소비자에게 전달되는 구조다. 이 신뢰의 유통망이 ‘봉화산 송이’ 브랜드를 굳건히 지탱하고 있다.

올해 첫 선을 보인 ‘송이주막존’과 ‘내성천 송이라면존’은 연일 문전성시를 이뤘다.

초가집 형태의 전통 주막에서는 전통주와 도토리묵, 전 등 향토 음식이 판매돼 관광객들의 발길이 끊이지 않았다.

5000 원이라는 파격적인 가격의 ‘송이라면’을 맛보기 위해 긴 줄이 이어졌고, 오전 중 조기 매진이 반복됐다.

관광객들은 “가성비와 풍미를 모두 잡았다”며 호평을 쏟아냈다.

올해 축제는 단일 행사가 아닌 ‘3대 연계행사’의 시너지로 더욱 풍성했다.

‘제42회 청량문화제’, ‘봉화농산물한마당’, ‘목재문화행사’가 함께 열리며 축제장을 가득 메웠다.

청량문화제에서는 46개 체험·전시 부스가 운영돼 지난해보다 볼거리가 늘었다.

특히 봉화 농특산물로 김치를 담그는 체험은 1만원의 저렴한 체험비로 매회 조기 마감될 만큼 인기를 끌었다.

현대판 이몽룡을 선발하는 ‘전국 이몽룡 선발대회’, 지역 예술인 공연 ‘봉화샤이닝스타 콘서트’와 ‘낭만음악회’ 등 다양한 무대가 가을밤의 정취를 더했다.

‘계서 성이성 문화제’에서는 ‘과거급제 유가행렬 재연’, ‘장원급제 체험’ 등 전통과 공연이 어우러진 프로그램으로 관람객들의 호응을 얻었다.

‘농특산물한마당’은 봉화 대표 농특산물 판매와 함께 럭키박스, 담금주·고추장 만들기 등 참여형 프로그램으로 성황을 이뤘다.

특히 네이버 라이브커머스 방송은 누적 시청자 95만 명을 기록하며 온라인과 오프라인을 잇는 ‘참여형 축제’의 저력을 보여줬다.

‘목재문화행사’도 ‘숲속도시 봉화’를 주제로 친환경 체험과 전시를 운영, 가족 단위 관람객들의 호응을 얻었다.

19일 저녁 내성천 체육공원에서 열린 폐막식은 세대가 함께한 축제의 결실을 맺는 자리였다.

식전행사인 ‘실버스타 선발대회’에서 어르신들의 끼와 열정이 무대를 물들였고, 이어진 폐막 공연에서는 송가인, 이예준, 정수연 등 인기 가수들이 열정적인 무대를 펼쳤다.

밤하늘을 수놓은 화려한 불꽃쇼가 축제의 대미를 장식하며, 관람객들의 탄성을 자아냈다.

박현국 봉화축제관광재단 이사장(봉화군수)은 “올해 봉화송이축제는 송이와 한약우, 지역 농·특산물, 문화와 체험이 어우러진 ‘가을 종합선물세트’ 같은 축제였다”며 “주민과 관광객이 함께 웃고 즐긴 이번 축제가 봉화의 가을을 대표하는 문화관광축제로 자리 잡길 바란다”고 말했다.