주민 신고로 해경 출동… 동해해경 “밀수품 가능성 염두에 두고 수사 확대”

[헤럴드 경제(대구·경북)=김성권 기자] 동해지방해양경찰청(청장 김성종)은 지난 15일 오전 10시께 포항시 남구 동해면 임곡리 해변에서 중국산 ‘우롱차(鐵觀音)’ 포장 형태로 위장된 마약 의심물질이 발견됐다고 20일 밝혔다.

해경에 따르면, 해당 물질은 ‘우롱차’ 제품 포장 속에 백색 결정체 약 1㎏이 밀봉된 상태로 발견됐다.

해경은 현장에서 이를 수거해 국립과학수사연구원에 정밀 감식을 의뢰했으며, 포장지는 동해해경청 과학수사팀이 지문 감식 등을 진행 중이다.

해경은 이 물질이 해상 운송 중 버려지거나 파손된 밀수품이 조류를 따라 표류했을 가능성에 무게를 두고 인근 해안가와 수중 수색을 벌였지만, 추가 발견된 물질은 없었다고 밝혔다.

동해해경은 “이번에 발견된 물질은 일상 생활용품으로 위장해 해상 운송 중 유입된 것으로 보인다”며 “국과수 정밀 감정 결과에 따라 수사 범위를 확대할 계획”이라고 설명했다.

또한 “해상 밀수 차단과 국민 안전 확보를 위해 동해안 전 해역에서 순찰과 감시를 강화하고 있다”며 “해변이나 어항 주변에서 ‘우롱차’ 포장 형태의 백색 가루나 블록형 물질을 발견할 경우, 절대 개봉하거나 손으로 만지지 말고 즉시 해경에 신고해 달라”고 당부했다.