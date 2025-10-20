시스템 복구율 52.9%…이번 주 86개 시스템 복구 예정

[헤럴드경제=이태형 기자]중앙재난안전대책본부(중대본)는 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 장애가 난 1등급 시스템인 법제처 국가법령정보센터, 국가보훈부 통합보훈정보시스템 등 86개 시스템을 이번 주에 추가로 복구할 계획이라고 20일 밝혔다.

김민재 중대본 제1차장(행정안전부 차관)은 이날 정부서울청사에서 연 브리핑에서 대전센터 내 복구 대상 시스템 318개에 대한 복구 계획을 밝히며 이같이 말했다.

김 차장은 “대전센터 내 스토리지 복구는 공주센터의 백업데이터 복구와 동시에 진행해 복구율을 끌어올리겠다”라고 말했다.

대구센터 민간 클라우드 이전이 확정된 시스템은 보건복지부 ‘보건의료인 행정처분시스템’, 소방청 ‘소방예방정보시스템’ 등 16개다.

정부는 지난 17일 복지부, 기후에너지환경부, 소방청, 조달철 등 대구센터 이전 대상 기관 4곳과 협의회를 개최해 이전 추진 경과를 공유하고 신속한 이전을 위한 협조 사항을 논의했다.

김 차장은 “시스템과 인프라 이전이 안정적으로 진행되도록 이전기관과 민간 클라우드사 간 협의를 지속하고 업무 이전에 따른 대전센터와 대구센터 간 네트워크 증설 등 세부 검토 사항을 구체화할 계획”이라고 말했다.

중대본에 따르면 이날 낮 12시 기준 전체 709개 시스템 중 52.9%인 375개 복구가 완료됐다. 나머지 334개 시스템은 복구 작업이 이뤄지고 있다.

1등급 시스템은 40개 중 31개(77.5%), 2등급은 68개 중 44개(64.7%)가 각각 복구돼 운영 중이다.

복구되지 않은 1·2등급 시스템 33개는 모두 대체 사이트, 임시 홈페이지, 수기 접수·처리 등 대체 수단을 운영하고 있다.

국민신문고의 대체 창구로 지방자치단체별 ‘새올전자민원 창구’가 운영되고 있다.

현재 전국 245개 광역·기초 지자체 가운데 230곳이 온라인 상담창구를 가동 중이다. 나머지 15개 지자체 중 6곳은 이번 주 초 새올전자민원창구를 통해 민원 서비스를 개시했고, 온라인 민원 건수가 적은 9곳은 수기 방식으로 민원을 처리할 계획이다.

정부는 예비비를 활용해 시스템 복구와 대구센터 이전에 드는 비용을 충당하겠다는 방침이다.

김 차장은 이와 관련 “예측 불가능했던 예산이어서 예비비로 추진하기로 했다”라며 “민간에 위탁 운영하기로 한 시스템의 경우 클라우드 이용료를 정부가 지급해야 하기 때문에, 이 부분은 행안부 예비비 항목에 반영하기로 했다”라고 밝혔다.

이어 “내일쯤 긴급 국무회의 안건으로 상정해 통과시킬 예정”이라며 “현재로서는 구체적인 예산 규모를 밝히는 것은 적절치 않다”라고 덧붙였다.

현재 정부는 국정자원 중단 사태에 대한 후속조치를 논의하기 위해 국가인공지능(AI) 전략위원회 산하에 ‘AI 인프라 거버넌스·혁신 태스크포스(TF)’를 구성해 운영 중이다.

이용석 행안부 디지털정부혁신실장은 “TF는 정보시스템의 (복구) 진행 현황과 이번에 문제가 됐던 센터 이중화 등 재해복구 체계를 정비하고 안전한 인프라 설계를 위한 기본 분석과 대안 방안을 모색 중”이라고 설명했다.

이 실장은 “수시로 TF 회의를 개최하고 있다”라며 “정부는 정부대로, 민간 위원들은 민간 대로 방안들을 좀 만들고 있다”라고 부연했다.