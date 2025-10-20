플래너·달력·담요·가습기·파우치 등 12종

[헤럴드경제=정석준 기자] 스타벅스 코리아는 이탈리아 기반의 패션 브랜드 MSGM과 협업해 만든 증정품을 제공하는 ‘2025 겨울 e-프리퀀시’ 이벤트를 한다고 20일 밝혔다.

증정품은 플래너와 달력 외에도 담요, 가습기, 양말, 파우치 등 12종이다. ‘토피 넛 라떼’와 ‘윈터 스카치 바닐라 라떼’, ‘핑크 팝 캐모마일 릴렉서’ 등 5종의 겨울 기획 음료 중 3잔을 포함해 17잔을 구매한 뒤 e-프리퀀시 적립을 완성해야 한다.

플래너를 받은 고객은 스타벅스 앱을 통해 ‘굿노트+스타벅스 2026 디지털 플래너’도 받을 수 있다. 가습기와 담요는 MSGM의 시그니처 패턴과 로고로 꾸며졌다. 양말과 파우치는 e-프리퀀시를 완성한 뒤 제조 음료를 5잔 더 구매하면 예약할 수 있다.

겨울 e-프리퀀시 행사는 오는 30일부터 연말까지다. 스타벅스는 증정품 품절이나 예약 대란 사태를 방지하기 위해 증정품 물량을 늘리고, 재고 등 현황 안내 시스템을 개선할 예정이다.