20∼24일 ‘해양 플랜트 국제표준화기구(ISO TC67) 총회’

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상자원부 국가기술표준원은 20∼24일 경남 거제 삼성호텔에서 열리는 ‘해양 플랜트 국제표준화기구(ISO TC67) 총회’에서 한국 기업들이 신규 표준안 4종을 제안한다고 밝혔다.

이번 총회는 ISO TC67이 1947년에 창립된 이후 처음으로 한국에서 개최된다. 우리나라를 비롯해 미국, 영국, 일본, 호주, 스웨덴, 노르웨이 등 16개국에서 100여명이 참석한다. 국내 주요 참석 기관은 삼성중공업, HD 현대, 연구기관 등으로 오일·가스 및 신재생에너지 플랜트 분야의 국제 표준 제정 방향을 논의한다.

삼성중공업 등 국내 기업들은 해양 플랜트 무인화·친환경화를 위한 주요 기술의 국제 표준화를 추진한다. 무인 해양 플랜트의 특성을 반영한 ‘안전표지 및 비상 탈출로 표시 요건’, ‘암모니아·수소 등 신재생 에너지 배관의 효율적 운용을 위한 에어로겔 단열 시공 기준’ 등이 대상이다.

또 해양환경에 적합한 배관 및 구조용 볼트·너트 소재 규격을 표준화해 구조적 안전성을 확보하고, 플랜트용 도장(코팅) 재료의 성능·시험 기준을 통해 부식 방지와 장기 내구성을 높이는 방안을 제시한다.

김대자 국가기술표준원장은 “이번 총회는 우리나라가 해양 플랜트 분야에서 국제 표준화를 주도할 중요 계기”라며 “무인 플랜트와 신재생 해양 에너지 등 차세대 기술 중심으로 국제 협력을 확대하고 우리 기업의 세계 시장 진출을 지원하겠다”고 말했다.