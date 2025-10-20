보행 인프라 확충·녹지 확대로 ‘걷기 좋은 도시’ 실현...걷기 축제·챌린지로 생활 속 탄소중립 문화 확산

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)가 ‘워킹 시티(Walking City)’로 변신하고 있다.

보행 친화적 도시 인프라를 확충하고 생활 속 탄소중립 문화를 확산시키며 녹색 전환의 모범사례로 주목받고 있다.

‘워킹 시티 동대문구’는 단순한 걷기 장려사업이 아니다.

단거리 차량 이용을 줄이고 도시 구조를 보행 중심으로 재편해 교통 부문의 탄소 배출을 줄이는 한편, 주민의 건강과 삶의 질을 동시에 높이려는 종합 전략이다. 녹지율 자치구 하위권이라는 오명을 벗고, ‘걷기 좋은 도시’로 체질을 바꾸고 있는 것이다.

도심 곳곳에 ‘숨 쉬는 녹색 길’

구는 최근 3년간 왕산로·천호대로 등 주요 도로변에 띠녹지를 조성하고 자투리 공간을 활용해 ‘꽃’을 주제로 한 테마 화단을 조성했다.

‘봄꽃축제’, ‘정원축제’ 등 지역 축제도 성장세를 보이며 구 전역이 사계절 꽃으로 물들고 있다.

주민이 맨발로 흙길을 걸으며 자연을 느낄 수 있는 황톳길도 8곳이나 조성됐다.

정릉천 물·빛정원, 중랑천 제방길 문화공간 등 생태 보행로가 확장되며, 단절된 길이 이어지고 숨은 하천길이 되살아나고 있다. 이로써 동대문구의 도시 생태계가 서서히 회복되고 있다.

안전하고 편안한 보행환경 조성

보행 환경의 안전성과 편의성 확보에도 속도를 내고 있다.

청량리역 동측 구간 보행환경을 정비하고, 전기·통신선로를 지중화해 보행자의 시야 확보와 안전성을 높였다. 통학로 정비, 무장애 보행로 조성, 개인형 이동수단(PM) 정리 등 생활밀착형 개선사업도 병행 중이다.

또 도시미관을 해치는 불법건축물·입간판·불법주차 등 ‘5대 도시 미관 저해 요소’를 집중 정비해, 지역 특색에 맞는 테마거리로 탈바꿈시키고 있다.

걷기 축제·챌린지로 생활 속 탄소중립

황톳길과 둘레길, 수변공원길을 찾는 발걸음이 늘며 ‘함께 걷기’ 문화도 확산되고 있다.

구는 한방 약령시장길, 천지개벽 청량리길 등 ‘동대문형 걷기 좋은 길 5선’을 조성 중이다. 전통시장·문화시설·녹지축을 유기적으로 연결해 주민 참여형 탄소 감축과 공동체 회복을 동시에 도모한다.

매년 상·하반기 ‘한마음 걷기의 날’ 행사를 열고, 모바일 걷기 챌린지·건강걷기 운동교실 등을 꾸준히 운영하고 있다. 특히 지난 6월 중랑천변에서 열린 ‘반려견 가족 걷기대회’는 반려동물과 함께하는 힐링형 프로그램으로 큰 호응을 얻었다.

“도시 체질 바꾸는 혁신 전략”

이필형 동대문구청장은 “워킹 시티 동대문구는 단순한 보행 사업이 아니라 도시의 체질을 바꾸는 혁신 전략”이라며“걷기 좋은 거리, 숨 쉬는 녹지, 참여하는 주민이 함께 만들어가는 지속가능한 도시를 완성하겠다”고 밝혔다.