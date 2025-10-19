송환자들 전국 각지서 조사 진행 중

[헤럴드경제=이영기 기자] 경찰이 캄보디아에서 송환된 피의자 64명에 대한 신병처리 방향을 19일 오후 결정할 예정이다.

경찰청은 이날 기자단 공지를 통해 “체포 상태로 조사받는 인원이 많은 만큼 체포 시한인 48시간 이내에 구속영장 여부를 판단할 것”이라고 밝혔다.

송환된 64명은 한국시간으로 18일 새벽 2시께 전세기 탑승과 동시에 체포됐다.

체포 시한이 20일 새벽 만료되는 만큼 경찰은 이날 늦은 오후까지 각 피의자에 대한 구속영장 신청 여부를 정할 예정이다.

현재 64명은 충남경찰청에 45명, 경기북부청에 15명 등 전국 각지로 분산돼 조사받고 있다.

서울 서대문경찰서가 수사하는 1명의 경우 리딩방 사기에 활용된 통장의 명의자로 밝혀져 단순 제공자인지 적극 가담자인지를 조사 중이다.

서대문서 관계자는 “단순 통장 제공자면 전자금융거래법 위반 혐의를 적극 가담자라면 사기 혐의를 적용하는 방안을 검토 중”이라고 말했다.

일부 피의자는 캄보디아 경찰의 수사 기록이나 증거물이 함께 넘어왔으나 이 피의자의 경우에는 해당이 안 돼 혐의를 구증 중이라고 서대문서 관계자는 덧붙였다.