이창권 디지털·IT부문장 중심 참관단 꾸려 AI·핀테크·블록체인 등 기술 투자 트렌드 파악 두바이 정부 유관기관 방문, 협력방안 논의

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 지난 13~17일 아랍에미리트(UAE) 두바이 세계무역센터에서 열린 ‘자이텍스(GITEX) 글로벌 2025’에 참관단을 파견해 첨단산업·스타트업 지원 방안을 모색했다고 19일 밝혔다.

자이텍스 글로벌은 두바이 디지털경제청이 주최하는 정보통신기술(ICT) 전시회로 올해에는 전 세계 180여개국, 6500개 이상의 기업과 투자자, 기관이 참여했다.

이창권 KB금융 디지털·IT부문장을 중심으로 꾸려진 참관단은 현지 벤처캐피털(VC), 투자사 등과 만나 인공지능(AI)·핀테크·블록체인·사이버 보안 등 기술 투자 트렌드를 파악했다. 두바이 가상자산규제청(VARA)과 두바이 실리콘 오아시스(DSO) 등 두바이 정부 유관기관을 방문해 디지털 금융 혁신 정책을 공유하고 기술 기업 육성 전략 등 글로벌 협력 가능성에 대해서도 의견을 나눴다.

특히 KB금융 참관단은 레벨4 자율주행 기술을 기반으로 우리나라 미래 모빌리티 혁신을 이끌어가고 있는 자율주행 스타트업 ‘오토노머스A2Z’와 AI기반의 글로벌 위성·지리정보 분석기업 ‘스페이스42’의 공동 전시부스에서 생산적 금융 관점의 첨단산업·스타트업 성장 지원 및 투자 활성화 방안을 논의했다.

참관단은 중동 최대의 스타트업 전시회 ‘익스팬드 노스 스타(Expand North Star) 2025’에도 참석해 금융산업의 미래를 바꿀 혁신 기술을 보유한 글로벌 혁신 기업과의 협력 기회를 모색했다.

KB금융은 이번 참관단 파견을 통해 확보한 글로벌 스타트업 네트워크와 그룹의 스타트업 육성 프로그램인 KB스타터스를 연계해 스타트업의 혁신 기술 상용화와 글로벌 진출 지원 기반을 강화할 방침이다.

KB금융 관계자는 “최신 기술 인사이트, 현지 투자 생태계와의 네트워크를 기반으로 생산적 금융 실현을 위한 글로벌 협력과 기술 접점을 지속 확대해 나갈 것”이라고 전했다.