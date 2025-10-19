15일 규제지역 확대에 하룻새 신고가 거래 대출 한도 축소 우려 따른 실수요자 나선 듯 20일부턴 규제지역에 토허구역 적용까지

[헤럴드경제=성연진 기자] 10·15 주택시장 안정화 대책 발표 당일 갑작스럽게 규제지역으로 지정된 곳들에서 막판 신고가 계약이 속출한 것으로 나타났다. 16일 거래 건부터 대출 한도가 축소되면서 자금 조달 우려가 커진 실수요자들이 급하게 내 집 마련에 나선 것으로 풀이된다.

19일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 서울 양천구 래미안목동아델리체 59㎡(이하 전용면적)는 지난 15일 15억5000만원(22층)에 매매 계약이 체결됐다.

수도권 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한한 6·27 대책 발표 직전인 6월 25일에 같은 면적이 14억2천만원(26층)에 팔리며 처음으로 14억원대에 진입했는데, 10·15대책이 발표된 당일 1억3000만원 높은 가격으로 역대 최고가를 경신한 것이다.

인근 공인중개업소에선 “매수자가 규제지역 발효 직전에 6억원을 대출받기 위해 급하게 체결한 계약”이라고 설명했다.

정부는 15일 서울 25개 자치구와 경기 12개 지역을 투기과열지구·조정대상지역·토지거래허가구역으로 일괄 지정했다. 이에 따라 바로 다음날인 16일부터 규제지역 주택담보대출비율(LTV)이 무주택(처분조건부 1주택 포함)의 경우 종전 70%에서 40%로 강화됐으며 유주택자는 아예 대출이 금지됐다.

또 시가 15억원 이하 주택은 기존 6·27대책의 6억원 한도가 유지되지만 15억원 초과 25억원 이하는 4억원, 25억원 초과는 2억원으로 대출액이 줄었다.

대출 한도 축소 시 내 집마련이 어려워진 실수요자들은 규제를 피할 수 있는 단 하루였던 15일 매도자와의 가격 협상에서 밀려 신고가 계약서를 쓴 것으로 보인다.

실제 규제지역으로 지정된 곳에서는 ‘15일 신고가 거래’가 잇따라 일어났다. 서울 광진구 자양9차현대홈타운 83㎡도 이날 18억원(4층)에 매매돼 종전 신고가를 갈아치웠다. 같은 면적·층이 지난 6월 20일 15억원에 거래된 것을 감안하면 약 4개월 새 3억원이나 오른 값이다.

서울 성동구 하왕십리동 왕십리자이 59㎡도 15일 15억5000만원(10층)에 팔려 이 단지 같은 면적 역대 최고가를 새로 썼다.

경기도에서 규제지역으로 지정된 과천시에서는 원문동 래미안슈르 84㎡가 같은날 21억9000만원으로 역대 최고가에 거래됐다.

경기 성남시 분당구 서현동 시범한양 84㎡도 이날 19억8000만원(9층)에 팔려 같은 면적 종전 최고가인 지난달 2일 18억2000만원(2층) 대비 1억6000만원 오르며 최고가에 손바뀜됐다.

내일부터는 이번 대책에서 규제지역으로 지정된 37개 지역이 토허구역으로 같이 묶여 2년 실거주 의무가 부여된다. 때문에 주말까지 세를 끼고 집을 매수하려는 갭투자자들의 문의와 계약 등 움직임이 나타나는 것으로 전해진다.

서울 마포구의 한 공인중개사는 “일요일은 통상 중개업소 문을 열지 않는데 토허구역 적용을 앞두고 일요일에도 매매 계약을 위해 문을 여는 중개업소가 상당하다”고 말했다.