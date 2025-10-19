트럼프, 오전 9시께 골프장 도착 오후5시께 떠나 골프장·별장 일대 경찰 배치, 교통 통제

[헤럴드경제=성연진 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 한국·일본·대만 기업 대표들이 트럼프 대통령의 ‘홈그라운드’에서 함께 하는 골프라운딩이 18일(현지시간) 진행됐다.

한국 기업을 대표해 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등이 이 자리에 참석한 것으로 알려졌다.

19일 연합뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 오전 9시경 골프장에 도착했고, 오후 4시50분께 라운딩을 마치고 차량 행렬을 통해 돌아갔다. 골프장과 별장 일대에는 경찰이 대거 배치되어 도로 통제가 이뤄졌으며 “VIP들이 있다”는 이유로 별장 주변 접근이 제지됐다.

이번 회동에서는 반도체·자동차·배터리·조선 등 여러 산업 분야에서의 대미(對美) 투자 및 관세 문제에 대한 의견 교환이 있었을 가능성이 주목된다.

한국 정부의 경제‧통상 라인이 미국에 대거 파견된 가운데, 이달 말 국내에서 열리는 아시아태평양경제협력체 회의(APEC)을 계기로 예정된 한·미 정상회담을 앞두고 최종 타결 가능성도 거론된다.

한국의 주요 재벌기업 총수 여럿이 미국의 대통령 및 정·관계 주요 인사들과 함께 골프를 즐긴 것은 처음이다. 통상 4인 1조로 진행되는 아마추어 골프 경기에서 트럼프 대통령이 누구와 한 조를 이뤘는지는 알려지지 않았다.

한편, 골프장 도로 건너편 공원에는 트럼프 대통령 지지자들이 모여있었다. 이들은 트럼프 대통령의 차량 행렬이 드나들 때 깃발을 흔들고 음악을 틀면서 ‘대통령을 지켜주세요(Keep our president safe)’ 등의 문구가 적힌 피켓을 흔들었다. 지나가는 차량에서도 이따금 트럼프 대통령 지지자들이 경적을 울려 호응했다.

이날 미국 전역에서 트럼프 대통령에 반대하는 ‘노 킹스’ 시위가 열렸고, 팜비치에서도 약 4곳에서 시위가 예상된다는 현지 언론 보도도 있었지만 트럼프 대통령의 동선 주변에는 시위대가 눈에 띄지 않았다.