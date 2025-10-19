[헤럴드경제=김주리 기자] 대전을 대표하는 빵집 성심당이 오는 11월 3일, 1년에 단 하루만 진행하는 사내 체육대회 ‘한가족 캠프’를 위해 모든 매장의 문을 닫는다.

17일 성심당은 공식 인스타그램을 통해 “긴급 속보입니다. 성심당 전 매장이 11월 3일 월요일, 단 하루! 한가족 운동회로 쉬어갑니다”라고 적었다.

이번 행사에는 본점을 비롯해 ▷성심당 케익부띠크 ▷삐아또(이탈리아 음식점) ▷우동야(우동 전문점) ▷플라잉팬 ▷테라스키친 ▷오븐스토리 등 12개 계열사 임직원 1000여명이 참여한다.

성심당의 사내 체육대회는 1년에 한 번 열리는 전사 행사로, 직원들의 휴식과 교류를 위해 전 매장을 동시에 휴무하는 것이 특징이다. 지난해에는 10월 14일 행사를 진행했다.

한편 성심당은 1956년 대전역 앞 찐빵집으로 시작해 대전의 상징적인 브랜드로 자리 잡았다.

성심당 운영사 로쏘(ROSSO)의 지난해 실적은 매출 1937억원, 영업이익 478억원으로 이는 대형 프랜차이즈인 뚜레쥬르(영업이익 299억원)나 파리바게뜨(영업이익 223억원)보다 높은 수준이다.