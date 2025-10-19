최다 제재, 현대백화점·한샘·SK· 에넉스 등 순 추경호 “국민 일상과 밀접한 기업…공정위 피해 예방해야”

[헤럴드경제=배문숙 기자]공정거래위원회의 과징금을 최근 3년6개월간 가장 많이 부과받은 기업집단은 쿠팡으로 조사됐다. 제재 건수가 가장 많은 곳은 현대백화점그룹이었다.

19일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 추경호 의원이 공정위를 통해 받은 기업집단 제재 자료에는 이런 내용이 담겼다.

2022년부터 올해 상반기까지 누적 과징금 1위는 쿠팡으로 약 1628억원이었다. 쿠팡은 지난해 PB상품과 직매입 상품 판매량을 높이기 위해 검색 알고리즘을 조작해 제품의 ‘쿠팡 랭킹’ 순위를 높였다는 혐의(공정거래법 위반)로 제재받은 한 건만으로 1위가 됐다.

쿠팡 뒤로는 현대자동차(1194억원), 하림(1016억원), SK(645억원) 등이었다. 상위 10대 기업의 이 기간 누적 과징금은 7446억원으로 파악됐다.

같은 기간 경고 이상 누적 법률 위반 최다는 현대백화점그룹으로, 총 38번을 위반한 것으로 집계됐다.현대백화점그룹은 계열사인 현대리바트의 잇따른 가구 담합 적발 때문에 1위 오명을 차지한 것으로 분석된다.

현대백화점이외에는 한샘(33회)·SK(31회)·에넥스(28회) 등의 적발 건수가 많았다. 상위 10대 기업의 누적 법 위반 횟수는 243회였다.

추경호 의원은 “공정위가 과징금을 부과한 기업들 대부분이 국민의 일상과 밀접한 기업들”이라며 “불공정거래로 인한 피해 예방을 위해, 공정위가 책임을 갖고 업무를 수행해야 한다”고 말했다.