우크라이나서 러시아 본토 타격 가능한 미사일 젤렌스키 수차례 요청…트럼프는 양측에 ‘밀당’ 베네수엘라와 ‘긴장관계’ “美도 필요” 분석도

[헤럴드경제=도현정 기자]“난 ‘내가 당신의 적에게 토마호크 수천발을 줘도 괜찮겠느냐’라고 말했다. 난 딱 그대로 말했다. 그는 이 아이디어를 좋아하지 않았다. 우리는 토마호크 미사일을 많이 가지고 있지만 우리도 필요하다.”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 16일(현지시간) 전한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 통화내용이다. 양국 정상들은 이날 2시간30분이 넘는 시간 동안 통화하며 우크라이나 전쟁 종전 협상에 대해 깊이있는 대화를 나눴다고 말했다.

이날 트럼프 대통령은 ‘콕’ 집어 토마호크 미사일에 대한 푸틴의 반응을 전했다. 토마호크 미사일은 전쟁에서 우크라이나는 간절히 바라고, 러시아는 극도로 예민하게 반응하는 대상이다.

이어 17일 트럼프 대통령은 우크라이나에 토마호크 미사일을 지원하는 방안에 대해 부정적인 반응을 보였다.

BBC 등 외신에 따르면 이날 백악관에서 열린 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 정상회담에서 토마호크 지원이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 협상 테이블로 이끌 수 있는지 묻는 취재진 질문에 “(푸틴 입장에선) 긴장을 더 고조시키려는 행위로 인식될 수 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “(토마호크를 지원하면) 나쁜 일들이 많이 일어날 수 있다”며 “미국도 토마호크가 필요하다. 우리나라를 보호하는 데 필요한 것들을 포기하고 싶지 않다”고 했다.

트럼프 대통령이 러시아와 우크라이나에 ‘게임 체인저’인 토마호크 미사일을 지원하는 방안에 대해 ‘밀당’ 전략을 이어가고 있는 것이다.

토마호크가 뭐길래 양국이 이토록 민감한 반응을 보이는 걸까.

토마호크 미사일은 미 해군이 주로 지상 깊숙한 목표물을 공격하기 위해 사용하는 순항 미사일이다. 함정이나 잠수함에서 발사되며, 사거리는 최대 2500km에 달한다. 우크라이나는 2022년 러시아가 전면 침공했을 때부터 희망 무기로 토마호크 미사일을 꼽아왔다. 우크라이나에서 러시아 본토를 공략할 수 있는 효과적인 무기이기 때문이다.

우크라이나는 지난 13일(현지시간) 트럼프 대통령과의 회담 일정을 확정하면서 미국이 토마호크 미사일 공급에 대한 기대를 내비치기도 했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 17일(현지시간) 트럼프 대통령과 백악관에서 만난다.

그러나 미국은 나토(NATO)의 자금을 바탕으로 무기를 우크라이나에 지원하는 ‘우회지원’을 하면서도 토마호크 미사일에 대해서는 신중한 입장이다. 러시아를 전면적으로 자극할 수 있는 대목이기 때문이다. 푸틴 대통령은 미국이 우크라이나에 토마호크를 제공하는 것은 워싱턴과 모스크바 간의 중대한 확전이 될 것이라 경고한 바 있다.

일각에서는 미국이 보유한 토마호크의 수량이 우크라이나에 지원을 할 정도로 넉넉하지 않다는 분석도 나온다. 파이낸셜타임스(FT)는 국방 전문가들의 분석을 인용해 2022년 이후 국방부가 조달한 200기의 토마호크 중 이미 120기 이상은 발사했다고 전했다. 추가로 보유할 물량에 대해서도 국방부의 2026년 예산을 근거로, 57기 상당이라 밝혔다.

최근 미국과 베네수엘라 간 긴장이 고조되는 상황을 고려하면 미국도 토마호크가 필요해, 우크라이나에 지원할 여력은 충분치 않다는게 전문가들의 분석이다.

신미국안보센터(CNAS) 국방 프로그램 국장인 스테이시 페티존은 워싱턴이 우크라이나를 위해 약 20기에서 50기의 토마호크를 할애할 수 있으며, 이는 “전쟁의 역학을 결정적으로 바꾸지는 않을 것”이라 말했다. 장거리 공격 드론과 순항 미사일이 “대규모의 복합적인 동시 발사로 더 큰 효과를 내도록 보완”할 수는 있겠지만 “여전히 매우 제한적인 능력이 될 것이며 러시아에 대한 지속적이고 깊은 공격을 가능하게 하기에는 분명히 충분하지 않을 것”이라 덧붙였다.