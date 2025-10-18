아프간 “파키스탄 폭격으로 어린이 등 민간인 10명 사망” 주장

[헤럴드경제=김성우 기자] 최근 국경에서 무력충돌한 파키스탄과 아프가니스탄이 48시간 임시 휴전을 종료했다. 양측은 휴전 연장을 위한 회담을 열 예정이었지만, 긴장이 다시 고조되자 이는 불투명진 상황이다.

18일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 파키스탄군이 전날 오후 아프간 남동부 팍티카주에 공습을 가해 최소 10명이 사망했다고 아프간 당국이 공개했다. 아프간 탈레반 고위 관계자는 AFP에 “파키스탄이 팍티카주 세 곳을 폭격했다”고 설명헀다.

현지 병원 측은 공습으로 어린이 2명을 포함한 민간인 10명이 사망하고 12명이 다쳤다는 입장이다.아프간 크리켓협회는 크리켓 선수 3명도 사망자에 포함됐다며 다음 달 파키스탄 등 3개국이 참여하는 크리켓 대회 불참을 선언한 바 있다.

파키스탄도 공습 사실을 인정했다. 파키스탄군 고위 관계자는 “아프간 국경 지역에서 하피즈 굴 바하두르를 겨냥한 정밀 타격 작전을 수행했다”고 설명했다. 공습에 앞서 전날 아프간 국경과 인접한 파키스탄 북와지리스탄 지역 미르 알리에서 자폭 테러로 7명이 숨진 데 대한 보복이다. 파키스탄에서 활동하는 무장조직 하피즈 굴 바하두르는 자신들이 테러를 저질렀다고 주장했는데, 하피즈 굴 바하두르는 파키스탄 탈레반(TTP) 계열 조직으로 알려져 있다.

전날 48시간 임시휴전 기한이 끝난 후 파키스탄과 아프간은 별도 입장을 내지 않아 공식적으로는 휴전이 종료됐다. 다만 파키스탄과 아프간은 휴전 합의 연장 등을 논의하기 위해 카타르 도하에서 회담할 예정이었다.

앞서 파키스탄군은 지난 9일 TTP 지도부를 표적 공격한다는 명분으로 아프간 수도 카불 등을 폭격한 바 있다. 이어 아프간 탈레반 정권이 11일 국경 6곳에서 파키스탄군을 공격하면서 격렬한 교전이 일어났다. 파키스탄군은 11일 교전으로 아프간 탈레반 정권 인사와 무장세력 200명을 사살하고 자국군도 23명 사망했다고 공개했다. 아프간 군 당국은 자국군 사망자가 9명, 파키스탄군은 58명이라고 주장했다. 이후 파키스탄과 아프간은 지난 15일 48시간 임시 휴전에 합의한 바 있다.